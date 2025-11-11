自由電子報
網球》球王辛納再挫受傷的阿里辛 年終賽衛冕邁出第一步

2025/11/11 07:03

辛納。（歐新社）辛納。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕辛納（Jannik Sinner）以7：5、6：1再度擊敗加拿大對手阿里辛（Felix Auger-Aliassime），2025年杜林ATP年終總決賽旗開得勝，坐擁地主優勢的義大利世界球王，也朝著衛冕冠軍邁出第一步。

「直到6：5，比賽都非常艱難。」辛納延續11月2日巴黎大師賽決戰氣勢，耗費1小時41分鐘又直落2強壓左小腿受傷的阿里辛，目前室內硬地已豪取27連勝，並且自2023年壓軸秀輸給塞爾維亞老將喬科維奇（Novak Djokovic）以來，年終賽迄今1盤未失，「我曾有幾次破發機會，但他的發球非常好，也打得積極主動，所以我很高興能贏得這場硬仗，尤其這種賽制中，拿下第1場至關重要。希望他的傷勢不嚴重，也衷心祝福他早日恢復健康。」

年終賽8強先分2組單循環捉對廝殺，各取2人晉級4強單淘汰賽。身為地主人氣寵兒，24歲的辛納在「伯格組」取得戰績1勝0負；至於德國悍將兹維列夫（Alexander Zverev）日前也直落2解決美國左手重砲謝爾頓（Ben Shelton），兩人都在小組賽暫居領先。

