網球》弗里茲年終賽從從容容開胡 去年亞軍對決艾卡拉茲

〔記者梁偉銘／綜合報導〕美國一哥弗里茲（Taylor Fritz）以逸待勞，6：3、6：4擊敗遞補參戰的義大利地主穆塞蒂（Lorenzo Musetti），2025年杜林ATP年終總決賽旗開得勝，小組賽第2場強碰率先開胡的西班牙勁敵艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），龍爭虎鬥備受矚目。

「我真的很高興，感覺自己很多方面都做得不錯。」28歲的弗里茲早在一週之前就抵達義大利北部城市備戰，冷靜強勢的底線打法，在這項室內硬地賽場更加游刃有餘，他強轟13記愛司、2度關鍵破發，耗費1小時43分鐘奏捷，「每次來到這裡，我都喜歡現場環境，並且很容易找到比賽動力，全神貫注投入年度封關戰。」

反觀穆塞蒂甫於雅典決賽激戰惜敗之後，還因奪冠的塞爾維亞老將喬科維奇（Novak Djokovic）退出年終賽，才馬不停蹄趕回杜林，首秀臨場狀態明顯欠佳，慘遭去年亞軍的弗里茲直落2修理，也讓全場爆滿觀眾鴉雀無聲。年終賽8強先分2組單循環，弗里茲、艾卡拉茲都在「康諾斯組」有了好的開始，同樣1勝0負的美西雙雄，第2場正面對決，贏家晉級4強機會濃厚。

