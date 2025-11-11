自由電子報
MLB》與山本由伸同年！要旅美的今井達也 以世界大賽冠軍為目標

2025/11/11 08:25

今井達也。（資料照，取自西武獅官方臉書）今井達也。（資料照，取自西武獅官方臉書）

〔體育中心／綜合報導〕西武獅27歲強投今井達也獲得球團許可，將在季後透過入札制度挑戰大聯盟舞台。今井達也受訪坦言，「心中充滿感謝，老實說，也有不知道會怎麼樣的焦慮。」今井說，「既然要去（大聯盟），就要以世界大賽冠軍為目標。」

日媒《Sponichi Annex》報導，西武獅季後當家主力右投高橋光成、以及今井達也，都將透過入札制度挑戰大聯盟。若兩人都能順利旅美，將創日職首見紀錄。今井達也曾在3年前表達旅美意願，昨天與西武獅球團會談後，最後獲得球團認可，讓他可以透過入札制度旅美。

同為1998年出身、現效力美職洛杉磯道奇的日本球星山本由伸，他在世界大賽拿到3勝，包含「中0日」登板，榮獲世界大賽MVP。

「同年齡的投手，當然覺得他很厲害，但現在不是佩服的時候。」今井達也對此說，「他先到美國大展身手，身為球迷我真的超開心。」今井達也指出，未來不確定會是對手還是隊友，「但我們大概有一樣的目標，成為世界第一的投手。」

美媒《The Athletic》撰文曾預測，今井達也有望拿到8年1.9億美元（約新台幣59億）的大約。但今井對此感到困惑，「沒有到真的和球團談，聽到『我們是這樣評價你』這句話之前...金額什麼的，沒有實際的感受。」

至於旅美選擇球隊的考量，今井達也說，「最重要的自己覺得『我想在這支球隊打球』，（球隊中是否有日本選手）我不是特別在意。」

身為2024年太平洋聯盟三振王的今井達也，今年先發24場交出10勝5敗、防禦率1.92成績，共投163.2局賞178次三振，被打擊率1成76，每局被上壘率為0.89，生涯最快丟到160公里。

