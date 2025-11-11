自由電子報
MLB》「看到就胃痛...」擋下藍鳥奪冠再見分 道奇老將還原驚險瞬間

2025/11/11 08:25

羅哈斯。（資料照，路透）羅哈斯。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇老將羅哈斯（Miguel Rojas）在世界大賽第7戰攻守俱佳，成為衛冕重要功臣，其中9下封殺本壘的美技守備，更是讓球迷津津樂道，不過近日受訪時，羅哈斯直言不想回顧那個畫面，「看到就胃痛。」

世界大賽G7的9局下，雙方4：4平手，藍鳥1出局攻佔滿壘，凱納法利法（Isiah Kiner-Falefa），藍鳥打者瓦修（Daulton Varsho）敲出二壘強勁滾地球，羅哈斯接到球後快傳本壘完成封殺，驚險擋下藍鳥再見分。

羅哈斯近日上播客節目「Chris Rose Sports」受訪，主持人表示「來談談你的防守吧」，接著播放9下封殺本壘的畫面，未料羅哈斯立刻喊道：「拜託停下，我不想看這個play。」

主持人對此感到不解，羅哈斯直言：「每次看到那個畫面我都感到焦慮，緊張到胃在絞痛，因為只要偏差一點點，結局就會非常糟糕。」

回憶驚險瞬間，羅哈斯坦言當下接球的角度不好，「球能進到手套裡完全是運氣，接著我失去平衡，那一瞬間真的以為完蛋了，心臟都快停了。」

羅哈斯指出這個美技的背後關鍵是，三壘跑者離壘距離過短，「如果凱納法利法離壘距離再遠一點，他就會安全上壘，而我們就會輸掉世界大賽。」

