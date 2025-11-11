MLB》防止涉賭操縱比賽 大聯盟與運動博弈業者合作設立投注上限

大聯盟主席曼佛瑞。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟官方今天宣布，為了減少操縱比賽的動機，美國主要的運動博弈公司正在對全國範圍內的棒球比賽中，其「單一投球」的投注設立200美元的上限，並禁止這類投注納入串關。

守護者明星後援克拉賽（Emmanuel Clase）與右投手歐提茲（Luis L. Ortiz）今年6月被發現在兩場比賽中，針對某些單一投球出現異常賭注。兩人涉嫌為配合賭注而操縱投球，如今遭到起訴。

歐提茲在週一在波士頓的聯邦法院出庭，法官同意讓他在特定條件下獲釋，包含交出護照、活動範圍限制在美國東北地區，並交出50萬美元保釋金。

大聯盟官方指出，降低這類投注的獲利上限，能減少操縱比賽的誘因。大聯盟主席曼佛瑞（Rob Manfred）說，過去7年來，大聯盟與運動博弈業界合作，「以維護我們最重要的優先事項：保護比賽的公正性，造福球迷。」

多家運動博弈業者都參與合作，其中兩大運動博弈公司「DraftKings」和「FanDuel」都同意調整棒球的投注項目，遵守大聯盟的要求。

「DraftKings」的發言人向《ESPN》表示，「我們與大聯盟合作，調整部分的投注類型，以進一步遏制不法份子，同時維護比賽的公正性和公信力。」

