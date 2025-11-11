自由電子報
MLB》曾單場4響砲！22歲怪物新秀柯茲載入史冊 奪全票美聯新人王

2025/11/11 09:44

柯茲。（取自推特）柯茲。（取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟今天公布年度新人王獎項，美聯得主是運動家怪物新秀柯茲（Nick Kurtz），國聯獲獎者為勇士捕手鮑德溫（Drake Baldwin）。

22歲的柯茲新人年表現技驚四座，曾單場狂轟4響砲展現恐怖火力，整季出賽117場，繳出36轟、86分打點，打擊三圍.290/.383/.619，整體攻擊指數1.002。

柯茲的標準化攻擊指數（OPS+）為173，成為現代棒球年代以來，第3位OPS+達到170以上的新秀（至少450個打席），齊名阿布瑞尤（José Abreu）和賈吉（Aaron Judge），一舉載入史冊。

柯茲得到全部30張第一名選票，擊敗隊友威爾森（Jacob Wilson）和紅襪安東尼（Roman Anthony），全票當選美聯新人王，也是運動家隊史第9位獲獎的選手。

國聯方面，鮑德溫拿下21張第一名選票和9張第二名選票，以總分183分贏過小熊霍頓（Cade Horton）、釀酒人杜賓（Caleb Durbin），奪下國聯新人王。

鮑德溫成為勇士隊史第10位榮膺新人王的選手，他本季出賽124場，合計405打數敲111安、有19轟，貢獻80分打點，打擊率0.274、OPS為0.810。

鮑德溫。（取自推特）鮑德溫。（取自推特）

