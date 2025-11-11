年終賽》喬帥是否更早決定退賽？ 遞補的穆塞蒂覺得有一點很奇怪

喬科維奇。（資料照，路透）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）在ATP年終總決賽開打前才宣布退賽，而遞補參賽的義大利好手穆塞蒂（Lorenzo Musetti）被問到是否認為喬帥該更早做決定時，他也給出看法。

「我認為Novak完全遵守ATP規則。」穆塞蒂說：「當然我認為奇怪的是，他在總決賽前一週還在打比賽，對於一個已經獲得資格的球員來說，這可能有點奇怪，當然，當他賽後在網前告訴我他不會來的時候，老實說，我們都笑了，其實整週我都很好奇他會不會來，但我也是試著專注自己，我認為我在這方面做很好，即使我沒贏得決賽。」

喬科維奇上週六才在雅典男網賽力退穆塞蒂，笑擁職業生涯第101座冠軍，但他也在賽後隨即宣布退出週日開打的年終總決賽，而遞補的正是他的對手。

年終賽為全球前8名男單好手分成兩組，前2名可以晉級4強淘汰賽，艾卡拉茲與穆塞蒂、美國佛里茲（Taylor Fritz）、澳洲德米納爾（Alex de Minaur）分在同組。

穆塞蒂在小組賽首戰直落二敗給佛里茲，他下一場將對上德米納爾，最後壓軸碰上頭號種子艾卡拉茲，而他曾在2022年漢堡網賽擊敗艾卡拉茲，此後就吞下6連敗。

