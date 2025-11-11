自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 網球

年終賽》喬帥是否更早決定退賽？ 遞補的穆塞蒂覺得有一點很奇怪

2025/11/11 09:27

喬科維奇。（資料照，路透）喬科維奇。（資料照，路透）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）在ATP年終總決賽開打前才宣布退賽，而遞補參賽的義大利好手穆塞蒂（Lorenzo Musetti）被問到是否認為喬帥該更早做決定時，他也給出看法。

「我認為Novak完全遵守ATP規則。」穆塞蒂說：「當然我認為奇怪的是，他在總決賽前一週還在打比賽，對於一個已經獲得資格的球員來說，這可能有點奇怪，當然，當他賽後在網前告訴我他不會來的時候，老實說，我們都笑了，其實整週我都很好奇他會不會來，但我也是試著專注自己，我認為我在這方面做很好，即使我沒贏得決賽。」

喬科維奇上週六才在雅典男網賽力退穆塞蒂，笑擁職業生涯第101座冠軍，但他也在賽後隨即宣布退出週日開打的年終總決賽，而遞補的正是他的對手。

年終賽為全球前8名男單好手分成兩組，前2名可以晉級4強淘汰賽，艾卡拉茲與穆塞蒂、美國佛里茲（Taylor Fritz）、澳洲德米納爾（Alex de Minaur）分在同組。

穆塞蒂在小組賽首戰直落二敗給佛里茲，他下一場將對上德米納爾，最後壓軸碰上頭號種子艾卡拉茲，而他曾在2022年漢堡網賽擊敗艾卡拉茲，此後就吞下6連敗。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中