健力》陳葦綾勇奪錦標賽金牌 總統賴清德致電申賀

〔記者粘藐云／台北報導〕我國健力選手陳葦綾在羅馬尼亞克盧日那波卡參加「2025年世界公開裝備健力錦標賽」展現卓越實力，於當地時間11月10日完成賽事，奪得女子組47公斤級硬舉項目金牌，賴清德總統在獲知喜訊後，於第一時間拍發賀電肯定選手優異的表現，並鼓勵我國代表隊選手持續奮戰，為自己及國家爭取最高榮耀。

2025年世界公開裝備健力錦標賽我國派出8男、8女共16位選手，11月10日第1天的賽程，我國率先上場的是女子47公斤級的陳葦綾及蘇羿潔，其中陳葦綾先是在臥舉項目以102.5公斤的成績奪得第3名，緊接在後的硬舉項目，陳葦綾連續舉起150公斤以及165公斤的重量，在最後一舉更是一鼓作氣以175公斤的成績超越其他國家選手勇奪硬舉項目金牌。選手堅持對健力的熱情與執著，歷經長期嚴格訓練，在世錦賽舞台展現平日揮汗苦練的實力，並獲得令人讚賞的佳績。

運動部表示，繼今年8月成都世界運動會後，我國健力選手持續在世界舞臺奪得佳績，後續將持續推動多元運動種類推展，提升競技實力，期望選手們不斷突破自我，爭取榮耀。

