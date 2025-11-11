健力世錦賽》林逸鈞男子59公斤級摘2金 台灣首日獲3金、2銀、3銅

2025 年世界公開裝備健力錦標賽，我國林逸鈞以712.5 公斤成績奪得總和項目金牌（運動部提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕2025年世界公開裝備健力錦標賽在羅馬尼亞克盧日那波卡登場，林逸鈞在男子組59公斤級臥舉、總和2項目金牌，陳葦綾也在女子組47公斤級硬舉項目摘金，在首日的賽事中，台灣代表隊就獲得3金、2銀、3銅的優異成績。

2025年世界公開裝備健力錦標賽，台灣共派出8男、8女共16位選手，第一天率先登場的是女子47公斤級的陳葦綾及蘇羿潔，其中陳葦綾先是在臥舉項目以102.5公斤的成績奪得第3名，緊接在後的硬舉項目，陳葦綾連續舉起150公斤以及165公斤的重量，在最後一舉更是一鼓作氣以175公斤的成績超越其他國家選手勇奪硬舉項目金牌。

另外，在男子59公斤級的賽事中，選手林逸鈞發揮穩健的實力，分別在蹲舉及硬舉項目舉起272.5公斤及255公斤奪得2面銀牌，在臥舉項目則是以185公斤領先群雄獲得金牌，最終以712.5公斤成績奪得總和項目金牌，個人共斬獲2金2銀；此外，女子52公斤級曾姿穎及卓家羽選手，也分別於蹲舉及硬舉項目奪得銅牌。

