MLB》有望獲49億約的村上宗隆不擅打火球？ 球評直言別浪費錢簽他

村上宗隆。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕日職養樂多燕子重砲村上宗隆季後透過入札制度挑戰大聯盟舞台，但美國運動網站《Rotoworld》作家James Schiano指出，村上宗隆這個賽季面對93英哩以上的速球，只有0.095的打擊率。這讓前紅襪內野手、現為波士頓媒體《NESN》球評的梅洛尼（Lou Merloni）直言，不應該花大錢簽村上宗隆。

曾單季締造56轟壯舉的村上宗隆，生涯在日職8年累積246轟，三度摘得中央聯盟全壘打王。村上宗隆今年受到傷勢影響，整季出賽56場，交出22轟、47分打點，打擊率2成73的成績。美媒《The Athletic》曾預測，村上宗隆有機會獲得8年1.585億美元合約（約新台幣49.5億約）。

請繼續往下閱讀...

《The Athletic》也曾提到村上宗隆的高三振率問題，近3年的吞K率都在30％左右，有一些球探認為他的揮棒動作有漏洞。根據FanGraphs的數據，自2022年賽季以來，村上宗隆面對93英哩以上的速球，其contact率為63％。在2025年賽季，村上對變化球的contact率只有51％。

梅洛尼社群媒體X轉載James Schiano的資訊，「如果這是真的，那簽他簡直是浪費錢，離他遠點。」

Murakami had a .095 batting average against pitches 93 MPH or harder last season in NPB https://t.co/VwbPyXwQM2 — James Schiano （@James_Schiano） November 7, 2025

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法