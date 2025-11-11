自由電子報
NBA》東契奇轟38分還起飛扣籃 湖人擊退黃蜂拒絕連敗（影音）

2025/11/11 10:35

東契奇。（法新社）東契奇。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕湖人今天踢館黃蜂，東契奇（Luka Doncic）飆出全場最高38分，還起飛上演扣籃秀，展現絕佳狀態，並率隊以121：111獲勝，目前戰績取得8勝3負。

湖人前役不敵老鷹終止5連勝，今天作客黃蜂首節打完陷入落後，但在次節持續緊追，並在該節尾聲靠著東契奇三分球加上里維斯上籃超前，半場打完暫時以65：63領先。

東契奇今天上半場拿下21分全場最高、里維斯（Austin Reaves）17分次之，黃蜂方面則以布里吉斯（Miles Bridges）17分最高。

易籃後，湖人單節打出31：15攻勢，並帶著雙位數領先進入決勝節，但末節黃蜂回敬一波8：0攻勢，暫停後八村壘、東契奇接力得分再次回到雙位數差距，但黃蜂持續緊追，S.詹姆斯（Sion James）、布里吉斯接力投進三分球，一度回到6分差，只是也無力逆轉頹勢，讓湖人帶走勝利。

湖人今天先發5人得分皆上雙，東契奇拿下全隊最高38分、7助攻，里維斯24分、7助攻，八村壘21分。黃蜂布里吉斯貢獻全隊最高34分、8籃板、5助攻。

