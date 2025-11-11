自由電子報
體育 棒球 MLB

MLB》千賀滉大明星賽後0勝、ERA破6 美媒曝有球隊想「低價」網羅

2025/11/11 11:58

千賀滉大。（資料照，美聯社）千賀滉大。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大都會日籍32歲投手千賀滉大今年下半季表現欠佳，8月份6場先發吞3敗、其防禦率高達6.18。美國媒體《The Athletic》記者薩蒙（Will Sammon）提到，千賀目前被一些球隊視為「低價收購」的交易目標，目前尚未清楚大都會是否願意交易他。

千賀滉大今年在明星賽前14場先發交出7勝3敗、這段時間的防禦率僅1.39，但6月13日面對國民的比賽中，千賀在補位時為了接一壘手阿隆索（Pete Alonso）傳偏的球不慎拉傷右大腿後肌，自此之後千賀無法找回狀態，明星賽後的8場先發一勝難求、吞3敗，這段期間的防禦率是6.56，甚至還被下放小聯盟3A調整。

《The Athletic》指出，千賀滉大的合約中沒有包含完整不可交易條款，他現在只能拒絕轉至10支球隊的交易。

千賀滉大是在2022年季後以5年7500萬美元加盟大都會，2023年菜鳥賽季交出12勝7敗、防禦率2.98，單季賞202次三振，最終獲國聯年度新人票選第二。

不過，千賀滉大在2024年遭遇傷痛困擾，整季只在例行賽先發1場，該年季後賽出賽3場有2場先發，共投5局失7分，其防禦率是偏高的12.60。

千賀滉大今年先發22場，戰績7勝6敗、防禦率3.02，共投113.1局賞109次三振。

