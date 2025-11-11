自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》史上第一人！「斑馬」鬼神表現寫歷史 打出前所未有數據

2025/11/11 12:27

溫班亞瑪。（路透）溫班亞瑪。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕馬刺「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）今天大殺四方，繳出史無前例的史上第一人數據，率隊以121：117擊敗公牛，收下3連勝。

前三節打完落後9分的馬刺，決勝節打出32：19攻勢上演逆轉秀，溫班亞瑪就是最大功臣，他單節獨拿18分，包括關鍵時刻命中追平三分球、讀秒階段再飆進致勝三分彈，一己之力主宰比賽。

溫班亞瑪全場19投11中、有6記外線，繳出38分、12籃板、5助攻、5火鍋全能身手。數據指出，溫班亞瑪成為史上第一位單場得到至少「35分、10籃板、5助攻、5火鍋、5顆三分」的選手，締造史無前例壯舉。

其他馬刺球員表現，福克斯（De'Aaron Fox）貢獻21分，卡瑟爾（Stephon Castle）19分、11助攻；公牛部分，赫特（Kevin Huerter）23分，多桑姆（Ayo Dosunmu）20分。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中