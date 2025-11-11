NBA》史上第一人！「斑馬」鬼神表現寫歷史 打出前所未有數據

溫班亞瑪。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕馬刺「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）今天大殺四方，繳出史無前例的史上第一人數據，率隊以121：117擊敗公牛，收下3連勝。

前三節打完落後9分的馬刺，決勝節打出32：19攻勢上演逆轉秀，溫班亞瑪就是最大功臣，他單節獨拿18分，包括關鍵時刻命中追平三分球、讀秒階段再飆進致勝三分彈，一己之力主宰比賽。

請繼續往下閱讀...

溫班亞瑪全場19投11中、有6記外線，繳出38分、12籃板、5助攻、5火鍋全能身手。數據指出，溫班亞瑪成為史上第一位單場得到至少「35分、10籃板、5助攻、5火鍋、5顆三分」的選手，締造史無前例壯舉。

其他馬刺球員表現，福克斯（De'Aaron Fox）貢獻21分，卡瑟爾（Stephon Castle）19分、11助攻；公牛部分，赫特（Kevin Huerter）23分，多桑姆（Ayo Dosunmu）20分。

Good god, Victor Wembanyama pic.twitter.com/JmxSQeurv5 — Joe Viray （@JoeVirayNBA） November 11, 2025

