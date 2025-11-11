NBA》打鐵31球仍繳46分大三元！ 活塞球星坎寧安創罕見慘紀錄

活塞明星後衛坎寧安。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕活塞明星後衛坎寧安（Cade Cunningham）今天砍下全場最高的46分，幫助活塞在延長賽以137比135險勝東部墊底的巫師，活塞開季打出9勝2敗居東部龍投。不過，坎寧安單場投丟31球，成為自1976-77年合併後單場最多「打鐵」的選手。

巫師隊第四節剩下8分38秒時，靠麥卡倫（CJ McCollum）投進三分後，拉開至13分差。巫師在最後1分鐘還握有7分領先。活塞這時上演大反攻，坎寧安連拿4分，接著詹金斯（Daniss Jenkins）在剩下最後3秒投進三分，巫師K.喬治（Kyshawn George）2罰僅1中，讓詹金斯投進底線壓哨三分追平逼進延長賽。

延長賽時，活塞射手羅賓森（Duncan Robinson）在剩下1分04秒時投進逆轉三分，格林（Javonte Green）再打進兩分，幫助活塞驚險逆轉贏球。

活塞明星後衛坎寧安。（路透）

坎寧安全場45投僅14中，同時也是本季出手次數最多的選手，拿到46分、12籃板、11助攻、5次抄截，外加18罰16中的大三元表現。其中，坎寧安此戰三分球僅11投2中。根據《ESPN》指出，坎寧安成為自活塞名將「微笑刺客」湯瑪斯（Isiah Thomas）後，第一位交出40分大三元的活塞球員。

坎寧安全場投丟31球，成為自1976-77年合併賽季後，最多出手落空的選手。NBA名人堂球員貝瑞（Rick Barry）曾在1967年創下單場50投17中、投丟33球的表現。

此外，NBA歷史上1534場單場拿至少45分的比賽中，坎寧安的投籃命中率（31.1％）是史上第二低，僅高於「大鬍子」哈登（James Harden）在2019年20.7％的投籃命中率。

巫師麥卡倫。（法新社）

活塞除了坎寧安外，替補出發的詹金斯拿24分，中鋒杜蘭（Jalen Duren）19分14籃板，羅賓森、里德（Paul Reed）各拿13分，格林11分。

巫師以麥卡倫42分最佳，惠特摩（Cam Whitmore）20分。巫師苦吞9連敗，開季1勝10敗排全NBA最糟。

