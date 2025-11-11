自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》打鐵31球仍繳46分大三元！ 活塞球星坎寧安創罕見慘紀錄

2025/11/11 12:52

活塞明星後衛坎寧安。（美聯社）活塞明星後衛坎寧安。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕活塞明星後衛坎寧安（Cade Cunningham）今天砍下全場最高的46分，幫助活塞在延長賽以137比135險勝東部墊底的巫師，活塞開季打出9勝2敗居東部龍投。不過，坎寧安單場投丟31球，成為自1976-77年合併後單場最多「打鐵」的選手。

巫師隊第四節剩下8分38秒時，靠麥卡倫（CJ McCollum）投進三分後，拉開至13分差。巫師在最後1分鐘還握有7分領先。活塞這時上演大反攻，坎寧安連拿4分，接著詹金斯（Daniss Jenkins）在剩下最後3秒投進三分，巫師K.喬治（Kyshawn George）2罰僅1中，讓詹金斯投進底線壓哨三分追平逼進延長賽。

延長賽時，活塞射手羅賓森（Duncan Robinson）在剩下1分04秒時投進逆轉三分，格林（Javonte Green）再打進兩分，幫助活塞驚險逆轉贏球。

活塞明星後衛坎寧安。（路透）活塞明星後衛坎寧安。（路透）

坎寧安全場45投僅14中，同時也是本季出手次數最多的選手，拿到46分、12籃板、11助攻、5次抄截，外加18罰16中的大三元表現。其中，坎寧安此戰三分球僅11投2中。根據《ESPN》指出，坎寧安成為自活塞名將「微笑刺客」湯瑪斯（Isiah Thomas）後，第一位交出40分大三元的活塞球員。

坎寧安全場投丟31球，成為自1976-77年合併賽季後，最多出手落空的選手。NBA名人堂球員貝瑞（Rick Barry）曾在1967年創下單場50投17中、投丟33球的表現。

此外，NBA歷史上1534場單場拿至少45分的比賽中，坎寧安的投籃命中率（31.1％）是史上第二低，僅高於「大鬍子」哈登（James Harden）在2019年20.7％的投籃命中率。

巫師麥卡倫。（法新社）巫師麥卡倫。（法新社）

活塞除了坎寧安外，替補出發的詹金斯拿24分，中鋒杜蘭（Jalen Duren）19分14籃板，羅賓森、里德（Paul Reed）各拿13分，格林11分。

巫師以麥卡倫42分最佳，惠特摩（Cam Whitmore）20分。巫師苦吞9連敗，開季1勝10敗排全NBA最糟。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中