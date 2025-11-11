自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》0.4秒秀再見空中接力灌籃！ 熱火威金斯驚天一灌絕殺騎士

2025/11/11 13:55

威金斯。（路透）威金斯。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕熱火小前鋒威金斯（Andrew Wiggins）今天在延長賽最後剩下0.4秒，上演「空中接力絕殺灌籃」，幫助熱火以140比138擊敗騎士。熱火收下3連勝，並以7勝5敗居東部第三。

此戰第四節剩下1分05秒，雙方打成124平，熱火鮑威爾（Norman Powell）先打進2分，騎士莫布里（Evan Mobley）回敬三分球，J.泰森（Jaylon Tyson）2罰1中，幫助騎士領先2分。熱火小賈奎茲（Jaime Jaquez Jr.）切入打進2分追平，兩隊殺進延長賽。

延長賽剩下0.4秒，騎士一哥米契爾（Donovan Mitchell）先搶到籃板球，再運球至底線投進三分，兩隊再度戰成138平。熱火組織最後一波攻勢，威金斯甩開防守者並衝入籃下，接獲隊友約維奇（Nikola Jovic）的傳球，完成再見空中接力絕殺灌籃。

威金斯。（路透）威金斯。（路透）

熱火全隊7人得分上雙，鮑威爾拿33分是全場最高，威金斯貢獻23分，小賈奎茲替補出發拿22分、13籃板，韋爾（Kel'el Ware）14分20籃板。

騎士以米契爾28分15籃板最佳，前鋒杭特（De'Andre Hunter）23分，莫布里21分10籃板。騎士隊以7勝4敗居東部第四。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中