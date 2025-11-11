NBA》0.4秒秀再見空中接力灌籃！ 熱火威金斯驚天一灌絕殺騎士

威金斯。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕熱火小前鋒威金斯（Andrew Wiggins）今天在延長賽最後剩下0.4秒，上演「空中接力絕殺灌籃」，幫助熱火以140比138擊敗騎士。熱火收下3連勝，並以7勝5敗居東部第三。

此戰第四節剩下1分05秒，雙方打成124平，熱火鮑威爾（Norman Powell）先打進2分，騎士莫布里（Evan Mobley）回敬三分球，J.泰森（Jaylon Tyson）2罰1中，幫助騎士領先2分。熱火小賈奎茲（Jaime Jaquez Jr.）切入打進2分追平，兩隊殺進延長賽。

延長賽剩下0.4秒，騎士一哥米契爾（Donovan Mitchell）先搶到籃板球，再運球至底線投進三分，兩隊再度戰成138平。熱火組織最後一波攻勢，威金斯甩開防守者並衝入籃下，接獲隊友約維奇（Nikola Jovic）的傳球，完成再見空中接力絕殺灌籃。

熱火全隊7人得分上雙，鮑威爾拿33分是全場最高，威金斯貢獻23分，小賈奎茲替補出發拿22分、13籃板，韋爾（Kel'el Ware）14分20籃板。

騎士以米契爾28分15籃板最佳，前鋒杭特（De'Andre Hunter）23分，莫布里21分10籃板。騎士隊以7勝4敗居東部第四。

