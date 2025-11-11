自由電子報
棒球》亞洲棒總發聲明 中國城市聯賽並無「上海兄弟」

2025/11/11 14:09

圖為示意圖。（資料照，美聯社）圖為示意圖。（資料照，美聯社）

〔記者林宥辰／台北報導〕亞洲棒球總會稍早發聲明，在「亞洲大聯盟」計畫下，中國棒協率先呼應此一計畫舉辦中國棒球城市聯賽（Chinese Professional Baseball，簡稱CPB），但當中並無「上海兄弟」這一隊，該消息並非事實。

聲明如下：

世界棒壘球總會（WBSC）的政策為推動全球棒球運動發展，亞洲要發展棒球亦大力支持。為提升亞洲棒球水準的政策下，由亞洲棒球總會（BFA）提出「亞洲大聯盟」計畫，以提升亞洲各會員國的棒球運動水準，棒球城市聯賽，即是提升各國棒球運動的一環。

在此政策下，中國棒協率先呼應此一計畫舉辦中國棒球城市聯賽（Chinese Professional Baseball，簡稱CPB），由五個城市率先參與，將在2026年正式開打，藉此提升其棒球水準。

有關上海城市隊名稱一事，CPB主辦單位日前已向亞棒總國際事務組告知，參與聯賽的5支球隊中，並無外界謠傳的上海兄弟隊，且該訊息並非由主辦單位所發出，不應採信。

亞棒總指出，目前亞洲各會員國積極參與的國家，除中國外，東南亞如泰國、南亞如巴基斯坦、西亞如沙烏地阿拉伯…等國家，都有相關賽事規畫。

隨著亞洲各國棒球實力提升，藉由各國職業棒球運動的良性競爭，最後形成所謂的亞洲大聯盟。亞棒總期待，未來的亞洲球隊能夠跟美洲球隊交流競賽，將亞洲地區棒球實力提升至全球水準，未來能與美國大聯盟分庭抗禮。

目前亞棒總的總部設在台灣，隨著亞洲棒球國際地位提升，台灣身為世棒總全球排名第二，國際影響力將更大，進而成為全球棒球運動的重鎮。

