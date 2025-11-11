自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》本季3A狂敲32轟卻升不上大聯盟！洋基工具人轉戰同城大都會

2025/11/11 15:54

羅哈斯。（資料照）羅哈斯。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕根據大聯盟官網記者迪科莫（Anthony DiComo）報導，紐約大都會以小聯盟合約簽下32歲工具人羅哈斯（Jose Rojas），並獲邀參加大聯盟春訓，若仍進入最終開季名單，將獲得82萬美元薪水。

羅哈斯於2016年選秀會第36輪被天使相中，2021年登上大聯盟，最近一次在大聯盟亮相是在2022年，合計羅哈斯2年大聯盟生涯都效力天使，累積83場出賽，打擊三圍.125/.140/.161，攻擊指數0.301，敲0轟、1分打點。

羅哈斯在2022年10月前往韓職KBO加盟斗山熊，去年1月重回美職體系，以小聯盟合約加盟紐約洋基，並在7月被釋出後加入海盜體系，但9月再度被釋出。今年3月羅哈斯以小聯盟合約重回洋基懷抱，並在3A繳出亮眼賽季，出賽124場，打擊三圍.287/.379/.599，敲32轟位居國際聯盟全壘打王，貢獻105分打點，但整季都無法獲得登上大聯盟的機會，球季結束成自由身。

羅哈斯在守備方面經驗豐富，能勝任角落內野與外野，也可以偶爾客串二壘。羅哈斯將在春訓爭取大都會替補一席，如果最終未能進入大聯盟名單，羅哈斯還保有下放權，調動彈性靈活。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中