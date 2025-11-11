MLB》本季3A狂敲32轟卻升不上大聯盟！洋基工具人轉戰同城大都會

羅哈斯。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕根據大聯盟官網記者迪科莫（Anthony DiComo）報導，紐約大都會以小聯盟合約簽下32歲工具人羅哈斯（Jose Rojas），並獲邀參加大聯盟春訓，若仍進入最終開季名單，將獲得82萬美元薪水。

羅哈斯於2016年選秀會第36輪被天使相中，2021年登上大聯盟，最近一次在大聯盟亮相是在2022年，合計羅哈斯2年大聯盟生涯都效力天使，累積83場出賽，打擊三圍.125/.140/.161，攻擊指數0.301，敲0轟、1分打點。

羅哈斯在2022年10月前往韓職KBO加盟斗山熊，去年1月重回美職體系，以小聯盟合約加盟紐約洋基，並在7月被釋出後加入海盜體系，但9月再度被釋出。今年3月羅哈斯以小聯盟合約重回洋基懷抱，並在3A繳出亮眼賽季，出賽124場，打擊三圍.287/.379/.599，敲32轟位居國際聯盟全壘打王，貢獻105分打點，但整季都無法獲得登上大聯盟的機會，球季結束成自由身。

羅哈斯在守備方面經驗豐富，能勝任角落內野與外野，也可以偶爾客串二壘。羅哈斯將在春訓爭取大都會替補一席，如果最終未能進入大聯盟名單，羅哈斯還保有下放權，調動彈性靈活。

