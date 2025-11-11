自由電子報
UBA》政大挑戰6連霸、延續50連勝 陳子威平常心：把每場當成最後一戰來拚

2025/11/11 15:50

UBA大專籃球聯賽新球季即將在11月14日點燃戰火，政治大學教練陳子威（右）、球員吳志鍇（左）出席11日舉辦的開賽記者會，新球季表現倍受關注。（記者羅沛德攝）UBA大專籃球聯賽新球季即將在11月14日點燃戰火，政治大學教練陳子威（右）、球員吳志鍇（左）出席11日舉辦的開賽記者會，新球季表現倍受關注。（記者羅沛德攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕富邦人壽UBA大專籃球聯賽將在11月14日點燃戰火，今舉行開賽記者會，邀請各級選手代表出席，期許各球隊在新賽季能夠「再一次」創造佳績。今年最受矚目的是要挑戰公開男一級6連霸壯舉的政治大學，加上他們已締造跨季50連勝紀錄，能否延續成為一大焦點；對於外界關注，政大總教練陳子威表示，保持平常心看待，但他會希望大家把每一場比賽當成最後一場比賽，用這樣的決心去挑戰這賽季，這樣才有意義。

政大去年完成公開男一級5連霸，締造跨季50連勝紀錄，另外這季焦點球隊還有從公開二級重返一級戰場的中興大學、中信學院、台灣大學和僑光科大。

政大這季由大四的宋昕澔和吳志鍇領銜，陳子威表示，很珍惜跟這兩位球員的合作的機會，希望能再一次挑戰冠軍，畢竟他們畢業後，政大陣容異動，將會成為全新的政大，「很感謝他們大四仍願意留下來，會給予他們不同的任務和目標，希望他們在這季還是有不同收穫。」陳子威提到，這季球隊的4名新生陳均維、謝昀達、傅雋堯和張鈞淮都是U18國手，都很值得期待，而外籍生的成員一樣是波波卡和莫斯塔發。

本季UBA預賽由男一級預賽率先開打，北部8支勁旅在11月14日至21日在輔仁大學登場，另外8隊則在12月2日至9日首度前進虎尾科大，後續兩階段賽事分別是1月15日至18日在僑光科大和台灣體大兩地開打，1月31日至2月3日於政治大學和台灣藝大進行。

