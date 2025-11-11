MLB》道奇力拚三連霸王朝 美媒爆有意交易來守護者金手套外野

守護者金手套日裔外野手關。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍道奇明年將力拚3連霸王朝偉業，休賽季勢必將會積極補強，根據《今日美國》記者南丁格爾（Bob Nightengale）報導，道奇有易交易來守護者日裔金手套外野手關（Steven Kwan）。

《今日美國》記者南丁格爾指出，道奇在今年7月31日的交易截止日前，曾一度接近完成與守護者外野手關的交易案，最終仍是破局，但如今他們預計將再次展開談判。南丁格爾認為，守護者開價勢必不低，但道奇擁有足夠的年輕潛力新秀作為交易籌碼，因此有實力完成這筆交易。

現年28歲的關在2022年升上大聯盟，憑藉穩定的打擊控制能力與優異的守備表現而迅速嶄露頭角，站穩守護者先發位置，今年出賽156場，繳出11轟、21盜、56分打點、打擊三圍.272/.330/.374、OPS0.704的成績。關近兩年都入選明星賽，2022年至2025年更連續拿下外野手金手套獎。

若這筆交易成真的話，攻守俱佳的關加盟道奇，勢必將讓衛冕軍的戰力更上一層樓，此舉被視為本休賽季最受矚目的潛在重磅交易之一，外界正密切關注後續動向。

