MLB》日職球風太無趣才想挑戰大聯盟？西武王牌今井達也吐露內心話

〔體育中心／綜合報導〕日職西武獅王牌投手今井達也確定將透過入札制度挑戰大聯盟舞台，近日接受《日刊體育》訪問，今井達也透露，自己並非一開始就想去大聯盟。

身為2024年太平洋聯盟三振王的今井達也，今年先發24場拿˙下10勝5敗、防禦率1.92，163.2局飆出178次三振，最快球速催到160公里。今井也喊話，既然要去大聯盟，就要以世界大賽冠軍為目標。

然而今井達也也坦言：「我並不是從小就夢想去大聯盟，而是這2、3年來，我看著打者的反應，或是對手對我的看法，我開始覺得自己好像沒能做到想做的事情。真正上場投球時，我總感覺，現在到底有多少打者，是真的想把球扛出去？好像越來越少了。」

今井擁有強大的奪三振能力，對於對手常以連續打界外球來消耗他用球數，他表示完全能理解這是攻擊策略的一部分，但仍坦言有些不滿，「雖然沒有人明講，但如果我是球迷，看那種比賽應該一點也不有趣吧。那樣真的好嗎？我還是比較喜歡用力量正面對決的比賽。」

近期外媒爆料，今井的經紀人將找知名的波拉斯（Scott Boras）經紀公司協助談約。而目前普遍認定今井達也能夠至少拿到8000萬美元的合約，最高甚至來到2億美元大約。

