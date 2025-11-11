自由電子報
世界大賽》道奇、藍鳥到底誰是更強球隊？26歲工具人一針見血曝關鍵

2025/11/11 16:47

施耐德。（資料照）施耐德。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥在今年世界大賽鏖戰7場後不敵道奇，無緣奪冠。不少人認為藍鳥才是系列賽表現更好的那支球隊，近期藍鳥26歲工具人施奈德（Davis Schneider）在節目上，也分享自己的看法。

近日在加拿大媒體《TSN》的節目「OverDrive」中，施耐德被問及，外界普遍認為藍鳥是系列賽表現比較好的球隊，但最後沒能奪冠的感受，施耐德直言：「如果我們打更好，就會是我們贏了啊。我知道很多人這樣講，但道奇值得這一冠，血戰7場是有原因的，他們是很棒的球隊，必要時刻也能上演精彩play，我認為這就是造就冠軍球隊的關鍵。」

「沒辦法說他們什麼壞話啦，他們應得的，贏得光明正大。不過當然，這對我們來說還是爛透了，但這就是棒球。」施耐德說道。談到自世界大賽對上道奇，施耐德表示，這個系列賽開打前就已經被喻為「大衛對決歌利亞」，「他們有史上最強球員之一的大谷翔平。」

而對於這支團結一心的藍鳥隊，施耐德也感性分享，雖然很多人都變成自由球員，但隊友們仍會在群組聊天室話家常，不聊棒球，而是生活，甚至是夢幻美足聯盟，而今年球季對他們來說，是再幸福不過的一段時光。

