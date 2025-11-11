自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 學生籃球

UBA》昔日「最強女高中生」重返台灣戰場 張聿嵐仍有旅外夢

2025/11/11 16:23

UBA大專籃球聯賽新球季即將在11月14日點燃戰火，國立台灣師範大學球員張聿嵐出席11日舉辦的開賽記者會，新球季表現倍受關注。（記者羅沛德攝）UBA大專籃球聯賽新球季即將在11月14日點燃戰火，國立台灣師範大學球員張聿嵐出席11日舉辦的開賽記者會，新球季表現倍受關注。（記者羅沛德攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕HBL時期曾有「最強女高中生」封號的張聿嵐，在歷經兩度大傷和旅美挑戰後，新賽季將披上台灣師大戰袍，她希望這季能專心幫球隊拿下好成績，之後不排斥往國外職業賽場挑戰。

張聿嵐在陽明高中時期曾被封為「最強女高中生」，但她在高三那年卻遭遇左膝十字韌帶斷裂傷勢動刀，之後赴美挑戰又再度碰到傷病打擊，提前結束旅外生涯，這季回到台灣，首度挑戰UBA賽場。

兩度遭遇嚴重傷勢，張聿嵐坦言，第一次心情真的比較難過，因為原本是有機會挑戰冠軍，需要一點時間去調適，第二次受傷後心態有轉變過來，自己能夠去面對、去挑戰它，加上已經回到台灣，台灣師大防護團隊很出色，自己也很放心交給他們。

不過，張聿嵐認為，這一趟美國行讓她有不少收穫，算是打開眼界，「我在俱樂部遇上年紀比自己小的球員，但可以做出很精湛的動作，一般在這年紀是沒辦法做出來的。」

提到目前和球隊的搭配，張聿嵐表示，之前和隊友在登峰造極的比賽中逐漸磨合、適應當中，但她也提到，打UBA還是有些壓力，且這層級的球員成熟許多，已經不像高中時候只要全力以赴就好，要用不同的方式去面對。至於自己的身體狀況，她表示，體能、技術上都還沒完全恢復也還需要更精進。

至於未來，張聿嵐表示，肯定會想往職業挑戰，如果旅外有機會當然也會去試試看，這部分會和家人、教練討論，當然也得看這季在UBA狀況如何。

UBA大專籃球聯賽新球季即將在11月14日點燃戰火，國立台灣師範大學球員張聿嵐出席11日舉辦的開賽記者會，新球季表現倍受關注。（記者羅沛德攝）UBA大專籃球聯賽新球季即將在11月14日點燃戰火，國立台灣師範大學球員張聿嵐出席11日舉辦的開賽記者會，新球季表現倍受關注。（記者羅沛德攝）

UBA大專籃球聯賽新球季即將在11月14日點燃戰火，國立台灣師範大學球員張聿嵐出席11日舉辦的開賽記者會，新球季表現倍受關注。（記者羅沛德攝）UBA大專籃球聯賽新球季即將在11月14日點燃戰火，國立台灣師範大學球員張聿嵐出席11日舉辦的開賽記者會，新球季表現倍受關注。（記者羅沛德攝）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中