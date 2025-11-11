UBA》昔日「最強女高中生」重返台灣戰場 張聿嵐仍有旅外夢

UBA大專籃球聯賽新球季即將在11月14日點燃戰火，國立台灣師範大學球員張聿嵐出席11日舉辦的開賽記者會，新球季表現倍受關注。（記者羅沛德攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕HBL時期曾有「最強女高中生」封號的張聿嵐，在歷經兩度大傷和旅美挑戰後，新賽季將披上台灣師大戰袍，她希望這季能專心幫球隊拿下好成績，之後不排斥往國外職業賽場挑戰。

張聿嵐在陽明高中時期曾被封為「最強女高中生」，但她在高三那年卻遭遇左膝十字韌帶斷裂傷勢動刀，之後赴美挑戰又再度碰到傷病打擊，提前結束旅外生涯，這季回到台灣，首度挑戰UBA賽場。

兩度遭遇嚴重傷勢，張聿嵐坦言，第一次心情真的比較難過，因為原本是有機會挑戰冠軍，需要一點時間去調適，第二次受傷後心態有轉變過來，自己能夠去面對、去挑戰它，加上已經回到台灣，台灣師大防護團隊很出色，自己也很放心交給他們。

不過，張聿嵐認為，這一趟美國行讓她有不少收穫，算是打開眼界，「我在俱樂部遇上年紀比自己小的球員，但可以做出很精湛的動作，一般在這年紀是沒辦法做出來的。」

提到目前和球隊的搭配，張聿嵐表示，之前和隊友在登峰造極的比賽中逐漸磨合、適應當中，但她也提到，打UBA還是有些壓力，且這層級的球員成熟許多，已經不像高中時候只要全力以赴就好，要用不同的方式去面對。至於自己的身體狀況，她表示，體能、技術上都還沒完全恢復也還需要更精進。

至於未來，張聿嵐表示，肯定會想往職業挑戰，如果旅外有機會當然也會去試試看，這部分會和家人、教練討論，當然也得看這季在UBA狀況如何。

