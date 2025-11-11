MLB》來道奇人生180度大轉變！「1句話」造就世界大賽最強無名英雄

克萊茵。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕今年世界大賽G3上演18局大戰，25歲右投克萊茵（Will Klein）臨危受命後援登板繳出4局無失分好投，不僅一戰成名更隨道奇奪冠。難以想像，克萊茵今年兩度遭到DFA（指定讓渡），來到道奇接受「投手再生工廠」改造後，人生就此180度大轉變。

克萊茵今年1月被運動家DFA後交易至水手，6月再被水手DFA後送往道奇。克萊茵近期受訪坦言，當時以為要被水手叫上大聯盟，沒想到卻是被DFA，令他萬分沮喪，「我那時狀態有變好了，雖然開季不理想。早上9點接到電話，以為要升了，結果是被DFA，我心情盪到谷底。」

幾小時後，道奇打來改變他一生的電話，「他們說要把我交易過去，這比那天發生的任何事都好太多了。能被這種等級的球隊相中，讓我信心大增，短短12小時，我的人生又180度大轉彎，能來到這裡，以及之後發生的每件事，都太不可思議。」

道奇的計畫很簡單，他們很喜歡克萊茵原有的武器庫，只是想做進一步調整。「他們主要看上我的速球軌跡和曲球。」克萊茵表示，他的滑球不夠穩定，所以道奇決定捨棄這顆球，專注在速球、曲球與對付左打的卡特球，這也讓他對曲球越來越有自信。

儘管來到道奇後，克萊茵仍大多擔任「免洗牛」角色，但道奇仍持續幫助他找出優勢，甚至是開發新武器，「我們發現我對右打有點苦手，馬克古尼斯（Connor McGuiness，道奇投手助教）幫我加了橫掃球，基本上就是把曲球橫著轉，我從沒想過自己能丟橫掃球，但他們說：『把曲球橫著縫轉就行。』我試投幾顆後超驚訝，我竟然能丟超過90英哩的橫掃球，太酷了！」

原本沒進季後賽名單的克萊茵，因牛棚大將費西亞（Alex Vesia）缺陣而遞補進世界大賽，接下來的故事已經家喻戶曉。克萊茵直呼道奇投手教練普萊爾（Mark Prior）、助教馬克古尼斯與牛棚教練巴德（Josh Bard）是魔法師，更讚揚道奇投手群的文化，同時也感性提及因女兒過世缺陣的費西亞，「他是牛棚的領袖之一，我只希望他能看見我們替他完成的事，知道我們是為他而戰。」

回憶起日本王牌山本由伸在G7完美關門，以及羅哈斯（Miguel Rojas）、史密斯（Will Smith）的關鍵全壘打，克萊茵說：「永遠不要低估我們，即使2：4落後，我們也都有信心能吹響反攻號角。」而對於在動盪的一年中，成為道奇奪冠的關鍵功臣，克萊茵想說的話很簡單，「我非常感激，道奇是永遠的冠軍、英雄，與傳奇。」

