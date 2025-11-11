自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》來道奇人生180度大轉變！「1句話」造就世界大賽最強無名英雄

2025/11/11 18:02

克萊茵。（資料照）克萊茵。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕今年世界大賽G3上演18局大戰，25歲右投克萊茵（Will Klein）臨危受命後援登板繳出4局無失分好投，不僅一戰成名更隨道奇奪冠。難以想像，克萊茵今年兩度遭到DFA（指定讓渡），來到道奇接受「投手再生工廠」改造後，人生就此180度大轉變。

克萊茵今年1月被運動家DFA後交易至水手，6月再被水手DFA後送往道奇。克萊茵近期受訪坦言，當時以為要被水手叫上大聯盟，沒想到卻是被DFA，令他萬分沮喪，「我那時狀態有變好了，雖然開季不理想。早上9點接到電話，以為要升了，結果是被DFA，我心情盪到谷底。」

幾小時後，道奇打來改變他一生的電話，「他們說要把我交易過去，這比那天發生的任何事都好太多了。能被這種等級的球隊相中，讓我信心大增，短短12小時，我的人生又180度大轉彎，能來到這裡，以及之後發生的每件事，都太不可思議。」

道奇的計畫很簡單，他們很喜歡克萊茵原有的武器庫，只是想做進一步調整。「他們主要看上我的速球軌跡和曲球。」克萊茵表示，他的滑球不夠穩定，所以道奇決定捨棄這顆球，專注在速球、曲球與對付左打的卡特球，這也讓他對曲球越來越有自信。

儘管來到道奇後，克萊茵仍大多擔任「免洗牛」角色，但道奇仍持續幫助他找出優勢，甚至是開發新武器，「我們發現我對右打有點苦手，馬克古尼斯（Connor McGuiness，道奇投手助教）幫我加了橫掃球，基本上就是把曲球橫著轉，我從沒想過自己能丟橫掃球，但他們說：『把曲球橫著縫轉就行。』我試投幾顆後超驚訝，我竟然能丟超過90英哩的橫掃球，太酷了！」

原本沒進季後賽名單的克萊茵，因牛棚大將費西亞（Alex Vesia）缺陣而遞補進世界大賽，接下來的故事已經家喻戶曉。克萊茵直呼道奇投手教練普萊爾（Mark Prior）、助教馬克古尼斯與牛棚教練巴德（Josh Bard）是魔法師，更讚揚道奇投手群的文化，同時也感性提及因女兒過世缺陣的費西亞，「他是牛棚的領袖之一，我只希望他能看見我們替他完成的事，知道我們是為他而戰。」

回憶起日本王牌山本由伸在G7完美關門，以及羅哈斯（Miguel Rojas）、史密斯（Will Smith）的關鍵全壘打，克萊茵說：「永遠不要低估我們，即使2：4落後，我們也都有信心能吹響反攻號角。」而對於在動盪的一年中，成為道奇奪冠的關鍵功臣，克萊茵想說的話很簡單，「我非常感激，道奇是永遠的冠軍、英雄，與傳奇。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中