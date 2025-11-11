自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》獨行俠遭逆轉！狀元郎佛拉格紀錄夜黯淡 球迷高喊：Fire Nico

2025/11/11 18:33

佛拉格（右）。（路透）佛拉格（右）。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕達行俠今天在主場迎戰公鹿，末節最多領先達13分，但卻慘遭公鹿大逆轉，終場以114：116輸球，近6場苦吞5敗，目前戰績只有3勝8敗。滿場球迷對獨行俠十分失望，第4節多次高喊：「Fire Nico!」，讓新科狀元郎「旗子哥」佛拉格（Cooper Flagg）的紀錄之夜黯然失焦。

「Fire Nico!」這句口號出現自上季發生的「東契奇（Luka Doncic）交易案」之後，就多次出現在獨行俠主場比賽當中，這晚首次出現是在第四節7分07秒時，並多次出現，雖然曾幾度反超，但「「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）單節豪取15分，轟下全場最高的30分，最終率領公鹿上演逆轉勝。滿場的獨行俠球迷十分不滿，狂喊「Fire Nico!」久久未停。

《ESPN》報導指出，獨行俠老闆杜蒙特（Patrick Dumont）幾乎確定會開除總管哈里森（Nico Harrison），只是時間問題，賽後他與股東庫班（Mark Cuban）一同離開球場，至今仍未對外發表任何評論。

獨行俠新科狀元郎佛拉格此役攻下生涯單場最高的26分，外帶9籃板、4助攻和2抄截，並以18歲又324天與「詹皇」詹姆斯（LeBron James）並列史上最年輕單場超過25分的球員。

對於球隊管理層的風波，佛拉格選擇不介入，他表示：「我只專注於每天進步、持續努力、相信訓練、相信自己。球場上能做的就是表現出自信，把每一天都當成新的開始。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中