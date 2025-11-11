NBA》獨行俠遭逆轉！狀元郎佛拉格紀錄夜黯淡 球迷高喊：Fire Nico

佛拉格（右）。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕達行俠今天在主場迎戰公鹿，末節最多領先達13分，但卻慘遭公鹿大逆轉，終場以114：116輸球，近6場苦吞5敗，目前戰績只有3勝8敗。滿場球迷對獨行俠十分失望，第4節多次高喊：「Fire Nico!」，讓新科狀元郎「旗子哥」佛拉格（Cooper Flagg）的紀錄之夜黯然失焦。

「Fire Nico!」這句口號出現自上季發生的「東契奇（Luka Doncic）交易案」之後，就多次出現在獨行俠主場比賽當中，這晚首次出現是在第四節7分07秒時，並多次出現，雖然曾幾度反超，但「「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）單節豪取15分，轟下全場最高的30分，最終率領公鹿上演逆轉勝。滿場的獨行俠球迷十分不滿，狂喊「Fire Nico!」久久未停。

請繼續往下閱讀...

《ESPN》報導指出，獨行俠老闆杜蒙特（Patrick Dumont）幾乎確定會開除總管哈里森（Nico Harrison），只是時間問題，賽後他與股東庫班（Mark Cuban）一同離開球場，至今仍未對外發表任何評論。

獨行俠新科狀元郎佛拉格此役攻下生涯單場最高的26分，外帶9籃板、4助攻和2抄截，並以18歲又324天與「詹皇」詹姆斯（LeBron James）並列史上最年輕單場超過25分的球員。

對於球隊管理層的風波，佛拉格選擇不介入，他表示：「我只專注於每天進步、持續努力、相信訓練、相信自己。球場上能做的就是表現出自信，把每一天都當成新的開始。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法