運動部》黃捷提及國家隊膳食費不足 李洋：通盤考量所有項目

民進黨立委黃捷質詢運動部長李洋。（記者謝君臨翻攝）

〔記者謝君臨／台北報導〕民進黨立委黃捷今質詢時，指自己接獲國家代表隊、單項協會陳情，在出國比賽膳食費的部分有所不足，需要自掏腰包處理，盼運動部長李洋替選手爭取增加膳食費。對此，李洋表示，自己在當選手的時候沒有遇到這個問題，但現在如果所有運動遇到這樣的問題，會和相關業務單位通盤就所有項目進行考量。

立法院院會今續邀請行政院長卓榮泰率相關部會首長進行施政總質詢。身兼立法院女子運動外交促進會會長的黃捷質詢時詢問李洋，過去出國比賽時，是否有發生過公家機關提供膳食費不足，需要選手自己貼錢的狀況？

請繼續往下閱讀...

李洋說：「國家隊我沒有過。」黃捷聞言表示：「所有你都很省，吃到國家隊核給的標準裡面。李洋回：「我是這樣沒錯。」

黃捷說，她接獲陳情，指現在出國比賽膳食費支給是比照公務員日支時數辦法，若是亞奧運培訓隊或黃金計劃4到6級選手，依不同國家的生活、物價水準，分成三個級距，一天拿到補助約新台幣700到1千元左右，許多選手認為不足，一天可能要花到40到60美金，還需要貼錢，請部長爭取增加膳食費。

卓榮泰對此感謝黃捷（提出此一問題），指「我也很想聽李洋部長的經驗。」

李洋表示，他當選手時沒有遇到這個問題，但他認為，現在如果所有運動遇到這樣的問題，會做通盤考量，在膳食費部分，依現在看到的表單，可能在國訓中心或黃金計劃部分，會和相關業務單位通盤就所有項目進行考量。

黃捷說，國家補貼最多就是36美金，讓運動員吃得飽，好好出席比賽，拿出好表現，這應該是國家給予的基本支持。李洋回覆：「當然。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法