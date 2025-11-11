自由電子報
體育 即時新聞

上海兄弟不存在！周玉蔻揭關鍵：辜仲諒自爆扶植「中國棒球」

2025/11/11 19:26

亞洲棒球總會長辜仲諒。（資料照）亞洲棒球總會長辜仲諒。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕中國近期新創立的棒球城市聯賽（CPB）引起許多爭議，包含要求每支隊伍至少要有10名港澳台球員，甚至其中的「上海兄弟」隊LOGO，竟神似中華職棒的中信兄弟，造成球迷不滿。對於亞洲棒球總會今（11）日發聲明說CPB無「上海兄弟」隊，媒體人周玉蔻指出，「辜仲諒承認了，他正在幫助中國提升棒球水準」更諷刺，「台灣的金融家、亞棒總辜會長仲諒，在中國棒球發展史上留下了記錄，建功與否，只看未來！」

周玉蔻於臉書粉專表示，關於CPB的「上海兄弟」隊，台灣棒球及政界中早已盛傳，「辜仲諒要協助中國人建構雄壯蓋世的職業棒球組織、挖角訓練球員、建立世界級職棒球隊的『美麗的傳說』，真的要實現了嗎？」

儘管中信兄弟即時回應，他們與上海兄弟隊毫無關聯，亦指控「上海兄弟」隊涉嫌LOGO抄襲，但相關傳言未曾平息，而辜仲諒擔任會長的亞洲棒球總會今日發佈了聲明稿，闢謠未設上海兄弟隊；中國CPB聯賽明（2026）年開打。此話一出也讓周玉蔻質疑，「所以，亞棒總的辜仲諒，終於替上海兄弟隊被疑幕後金主的辜仲諒澄清了資助上海兄弟隊的事。」

周玉蔻重申，「雖說是闢謠，這則聲明稿卻露了饀！原來，辜仲諒承認了，他正在幫助中國提升棒球水準，2026年中國職棒城市聯賽開打，聲明中還特別強調亞棒總總部設在台灣。」並強調，「亞棒總沒有設立上海兄弟隊，那麼辜仲諒或是其他任何與辜會長有關的人士有沒有設立上海兄弟隊？上海兄弟隊本來只是涉嫌仿冒抄襲台灣中信隊LOGO，怎麼突然之間就被不見了？去哪裡了？」

最後，周玉蔻解釋，「可以確定的是在亞棒總會長辜仲諒的大力促成下，中國職棒聯盟明年要開打了！恭喜賀喜！台灣的金融家、亞棒總辜會長仲諒，在中國棒球發展史上留下了記錄，建功與否，只看未來！」

