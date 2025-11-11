自由電子報
中職》古久保率樂天奪冠卻被拔惹眾怒 陳晨威不忍了：還有哪位教練如此真性情

2025/11/11 18:01

古久保健二與陳晨威。（資料照，記者林正堃攝）古久保健二與陳晨威。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕樂天桃猿日前宣布冠軍教頭古久保健二卸任，引發爭議，許多選手聞訊都錯愕不已。甫奪生涯第3座最佳九人的樂天明星外野手陳晨威發文直呼：「沒有一個總教練會如此真性情，如果做得這些都不值得，還有哪位教練是如此。」

樂天桃猿今年逆轉奪得台灣大賽冠軍，未料打下樂天首冠的冠軍教頭古久保健二遭撤換，跌破外界眼鏡。樂天並未正式宣布，僅在亞職交流賽後2小時，在媒體群組以百餘字倉促告知，負面聲量在網路發酵好幾天。

樂天老將林智平更打破沉默，率先在網路上喊話樂天高層：「至少要讓他（古久保）留在二軍。」後續還寫下「拜託」、「難看」，對換帥表達不滿。樂天老將「小胖」林泓育昨天半夜與林立、宋嘉翔和團長ABY開直播，林泓育還自嘲，「總冠軍都可以換教練了，還有什麼是不可能？」

樂天球星陳晨威今天也在社群平台發文：「還有什麼好說的，進入球隊七年，沒有一個總教練會如此真性情，在這兩年裡，他給了我們球員們無數次真情的擁抱，每次的擁抱都是訴說著，我們的努力，辛苦了！今年的我感受非常深刻，每一次我都記得很清楚，如果做得這些都不值得，你TM還有哪位教練是如此，阿公，謝謝你，你辛苦了。本來想等他回日本後再說，但忍不了。」

