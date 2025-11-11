自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 高球

高球》堅持信念迎來復出代表作 陳之敏勇奪2025聲寶女子公開賽冠軍

2025/11/11 18:03

由台新銀行贊助的高球選手陳之敏，於上周2025聲寶女子公開賽以優異的表現奪下冠軍。（TLPGA提供）由台新銀行贊助的高球選手陳之敏，於上周2025聲寶女子公開賽以優異的表現奪下冠軍。（TLPGA提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕由台新銀行贊助的高球選手陳之敏，於上週《2025聲寶女子公開賽》以優異的表現奪下冠軍，以三回合 68、72、71 桿、總桿211桿低於標準桿5桿的成績成功封后，將勝利留在台灣。陳之敏表示，「這個冠軍得來不易」，這是自2020年於台巡賽封后以來的第二次冠軍獎盃，象徵她歷經傷勢與低潮後，堅持信念終於獲得勝利的最佳見證。

2021至2022年間，陳之敏因手腕骨裂休養長達一年半，歷經長時間復健與調整，過程中也一度陷入低潮。她回憶，當時一號木桿幾乎開不出去，對自己的擊球失去信心，但也因此學會面對壓力與挫折。她表示：「我知道自己有能力做到，只要不放棄、持續努力，終究能讓努力開花結果。」

本場賽事中最終回合，陳之敏面對推桿狀況不佳，一度感到懊惱，但她迅速穩住節奏，維持專注，最後抓下關鍵博蒂，以71桿低於標準桿1桿成績收尾，鎖定冠軍。她回憶起當下場景：「當我推進最後一桿、抬頭看到大家拿著水準備潑我時，才意識到我真的做到了，這座冠軍盃是屬於我的。」

這場勝利對陳之敏而言，是努力與信念的最好印證，也象徵著她在困境後的重新出發。她表示，這次奪冠讓自己重新找回信心，也讓她更堅定前進的方向，並感謝台新銀行長期以來的支持與陪伴，「身為台新的球員是幸福的！」

台新新光金控自 2011 年起積極深耕女子高爾夫運動，長期支持台灣新生代選手成長與發光，包括黃亭瑄、錢珮芸、蔡佩穎、吳雙等，皆在國內外賽事中屢創佳績。近期高中生好手吳雙，也於全國中等學校業餘高爾夫隊際錦標賽高中組比賽中奪下個人與團體雙冠。陳之敏的參賽歷程，也體現台新長期支持運動員、陪伴他們面對挑戰與蛻變的初衷。台新表示，未來將持續推動體育發展與人才培育，做選手最堅實的後盾，幫助更多台灣高球選手勇敢追夢、為國爭光。

2025聲寶女子公開賽陳之敏以優異的表現奪下冠軍。（TLPGA提供）2025聲寶女子公開賽陳之敏以優異的表現奪下冠軍。（TLPGA提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中