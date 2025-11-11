MLB》12強遭台灣守護神再見三振！勇士新星奪國聯新人王締罕見壯舉

勇士捕手鮑德溫奪下國聯新人王。（取自勇士官方X）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟今天公布年度新人王獎項，國聯獲獎者為勇士24歲新星捕手鮑德溫（Drake Baldwin），他也寫下罕見紀錄。

鮑德溫於2022年選秀第3輪被勇士相中，去年在3A出賽72場，打擊三圍.298/.407/.484，攻擊指數0.891，敲出12轟、55分打點。鮑德溫季後也入選世界12強賽美國隊國手，賽會出賽6場，打擊率0.214、攻擊指數0.599，值得一提的是，鮑德溫在複賽對上台灣，於9局下2出局上場代打，最終遭到守護神吳俊偉三振，也讓台灣在3大國際賽隊史首度擊敗美國。

今年鮑德溫擠進勇士開季名單，並在明星金手套捕手墨菲（Sean Murphy）因傷趕不上開季扛起主戰一職，自開幕戰起就穩定貢獻，即便墨菲在球季第二週歸隊，鮑德溫也沒再回到小聯盟，最終出賽124場繳出打擊率0.274、攻擊指數0.810、19轟、80分打點、wRC+125、fWAR值3.1的漂亮成績單，鮑德溫的fWAR值高居全國聯新秀第1，其餘位居第2。

鮑德溫拿下21張第一名選票和9張第二名選票，以總分183分贏過小熊霍頓（Cade Horton）、釀酒人杜賓（Caleb Durbin），奪下國聯新人王。他也成為勇士隊史第10位榮膺新人王的選手，更是1947年設獎以來，史上僅第10位獲獎的捕手。「到現在都還有點不真實，這真是難以置信的一年，能以這種結局收尾讓我很興奮。」鮑德溫說道。

勇士塞揚強投塞爾（Chris Sale）談到鮑德溫也給予肯定：「關鍵在他的穩定性，第一個月他的數據不太好看，但一些進階數據已經很突出。他可能那時打了好幾顆初速100英哩的強勁擊球，卻沒能安打，那種挫折感可能會影響守備，但他沒有，他能從那種低潮走出來並脫穎而出，在捕手這個位置大放異彩，真的很特別。」

