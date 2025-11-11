自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》12強遭台灣守護神再見三振！勇士新星奪國聯新人王締罕見壯舉

2025/11/11 19:05

勇士捕手鮑德溫奪下國聯新人王。（取自勇士官方X）勇士捕手鮑德溫奪下國聯新人王。（取自勇士官方X）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟今天公布年度新人王獎項，國聯獲獎者為勇士24歲新星捕手鮑德溫（Drake Baldwin），他也寫下罕見紀錄。

鮑德溫於2022年選秀第3輪被勇士相中，去年在3A出賽72場，打擊三圍.298/.407/.484，攻擊指數0.891，敲出12轟、55分打點。鮑德溫季後也入選世界12強賽美國隊國手，賽會出賽6場，打擊率0.214、攻擊指數0.599，值得一提的是，鮑德溫在複賽對上台灣，於9局下2出局上場代打，最終遭到守護神吳俊偉三振，也讓台灣在3大國際賽隊史首度擊敗美國。

今年鮑德溫擠進勇士開季名單，並在明星金手套捕手墨菲（Sean Murphy）因傷趕不上開季扛起主戰一職，自開幕戰起就穩定貢獻，即便墨菲在球季第二週歸隊，鮑德溫也沒再回到小聯盟，最終出賽124場繳出打擊率0.274、攻擊指數0.810、19轟、80分打點、wRC+125、fWAR值3.1的漂亮成績單，鮑德溫的fWAR值高居全國聯新秀第1，其餘位居第2。

鮑德溫拿下21張第一名選票和9張第二名選票，以總分183分贏過小熊霍頓（Cade Horton）、釀酒人杜賓（Caleb Durbin），奪下國聯新人王。他也成為勇士隊史第10位榮膺新人王的選手，更是1947年設獎以來，史上僅第10位獲獎的捕手。「到現在都還有點不真實，這真是難以置信的一年，能以這種結局收尾讓我很興奮。」鮑德溫說道。

勇士塞揚強投塞爾（Chris Sale）談到鮑德溫也給予肯定：「關鍵在他的穩定性，第一個月他的數據不太好看，但一些進階數據已經很突出。他可能那時打了好幾顆初速100英哩的強勁擊球，卻沒能安打，那種挫折感可能會影響守備，但他沒有，他能從那種低潮走出來並脫穎而出，在捕手這個位置大放異彩，真的很特別。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中