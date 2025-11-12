MLB》「投手大谷」1數據反常！兩千安名將分析關鍵、曝二刀流期望

大谷翔平。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流巨星大谷翔平，今年重返投手丘繳出亮眼成績。生涯敲出2038支安打的前日職名將新井宏昌，也以打者視角進行分析，透露「投手大谷」今年與過往的變化。

「投手大谷」本季例行賽先發14場，防禦率2.87，每局被上壘率1.04，投47局飆62次三振，另有9次四壞保送，拿下1勝1敗，ERA+為145；大谷在2023年9月接受生涯第2次手肘手術，今年6月28日對皇家飆出大聯盟生涯最速的101.7英哩，本季K9值達11.87，優於2023年的11.38，顯示球威並未下降。

新井宏昌指出，大谷本季的滑球與指叉球與天使時期相比，較容易出現手滑或卡住等情況，精準度有降低，但他開始更熟練運用曲球，使他整體投球的變化更加多元。

另外，新井宏昌還特別注意到較為反常的一點，大谷本季面對右打者被打擊率達0.265（98打數26安打含3轟）；左打僅0.179（78打數14安打0轟）；而大谷在2023年面對右打的被打擊率為0.170、左打0.197、2022年分別為0.188與0.221。

新井宏昌認為，本季大谷能有效壓制左打，關鍵在於他能將滑球、卡特球等橫向變化球精準塞在左打者內角。身為右投左打的新井宏昌進一步解釋：「對左打而言，這種球的軌跡會逐漸朝自己逼近，因此會下意識過早揮棒，但實際上球速比較慢，因此難以掌握。」

至於右打方面，新井宏昌提醒：「這類變化球如果進壘點太甜，就可能被右打者重創。」他也舉例，大谷在今年世界大賽G4對小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）投出稍微偏高的滑球，結果被敲出超前2分砲。

不過綜觀今年傷癒復出後的「投手大谷」仍有持續進化的跡象，展望明年，新井宏昌也點出期盼：「以投手身分拿下雙位數勝投、防禦率壓在3.50以下；至於打者方面，若希望他拿三冠王有點太嚴苛，但如果能繳出3成打擊率、50轟、100分打點，那已經是二刀流的最佳境界。」

