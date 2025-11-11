TPVL》球員發球8秒逾時卻未吹判 聯盟引用國際排球總會精神卻遭吐槽

台中連莊。（資料照，連莊提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕TPVL台灣職業排球聯盟在上週六的台北伊斯特與台中連莊之戰，出現連莊外援薩蘭迪在裁判鳴笛後約9秒才擊球，已經超過規定的8秒發球時間，但裁判並未吹判，且經過聯盟重審後還是沒有額外判罰，還強調並沒有執法不當，更引用FIVB國際排球總會所倡導的「讓球繼續飛行（Keep the ball flying）」精神，指出裁判應活絡比賽、讓觀眾更融入精彩賽事，不任意中斷比賽，並適度放寬持球、連擊之尺度，只是此說法還是無法改變球迷的不滿，今天聯盟再次發表聲明，強調會檢討相關制度。

按照規定，當裁判鳴笛後始可發球，且球員要8 秒內將球發出，但連莊外援薩蘭迪在裁判鳴笛後約9秒才擊球，明顯已經違例，但當時裁判並未吹判，對此，聯盟也發聲明：「球員為何發球已經超過8秒，是否後排輕微踩線、球觸地板等情形，裁判應不必過度懼怕挑戰成功（全場將屏氣斂息等待），並要求執法時掌控比賽的節奏（融入比賽之商業氣氛）視現場氣氛調整，不拘泥於 15 秒之框架（7 秒預備／8 秒發球）。同時，亦得適時掌控合法中止比賽時間的限制、8 秒內提出挑戰項目的規定、暫停後回場上的時間可作拿捏、替補時可適度跳脫規則的限制等等，目的皆在於讓每場比賽更為精彩、每一顆球都牽動觀眾情緒，使球迷隨著場上節奏熱情吶喊。」

請繼續往下閱讀...

聯盟表示，開賽初期即告知各球團相關章程與制度，而經檢視回放，G19場次該發球時刻全場觀眾正處於激情高峰，發球員於一裁鳴笛倒數 0 秒時起動，約於 9 秒內擊發球，屬於可接受之時間範圍內，亦符合 FIVB 「Keep the ball flying」精神，執行規則精神及國際總會的活絡賽會規範，並無不當。

只是發球逾時已違反規定，聯盟的事後解釋也無法讓球迷接受，直言看到公告很傻眼，「你說持球、連擊這種帶有主觀認定的規則，放寬也就罷了，8秒發球這種客觀事實也能滾動式調整喔？」、「聯盟護航的理由也太瞎了吧，Keep the ball flying的精神？球根本還沒發出去啊，哪來的讓球飛行。」

針對此起爭議，聯盟今天也再次發表聲明，會持續檢討相關制度，確保未來執法標準更加明確與一致，並以更周延的方式落實規則精神，同時會就本次事件及相關規章進行深入討論與檢討，並以四支球團的建議與決策為方向，於近期公布具體的改善措施與制度調整作法，以確保未來每一場比賽皆能在公正與透明的原則下進行。

TPVL執行長魏雲龍也強調，「聯盟將以最誠懇的態度面對此次事件，同時緊急召集球團會議，透過公開且建設性的討論，確保未來比賽執行更臻完善。也以此事件作為警惕，持續帶領聯盟完善比賽制度及裁判體系，強化內部管理與溝通機制。讓每一位選手能在穩定、公平的環境中發揮實力，讓球迷能安心觀賽，共同推動台灣職業排球在公平、透明與信任的基礎上穩健前進。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法