日職》5年25億續留阪神虎 近本光司親曝不行使FA的原因

〔體育中心／綜合報導〕阪神虎明星外野手近本光司今年締造央聯盜壘王4連霸、生涯第6座，本季取得國內自由球員資格，但近本今天宣布將不會行使FA，據日媒報導指出，他將與阪神簽下5年總值25億日圓的合約。

近本光司與球團協商了約10小時，最後決定不行使國內FA權利，決定留下來，近本光司受訪時表示，畢竟已經在甲子園打了7年，這裡的球迷與他們的歡呼聲對自己來說意義重大，能在這樣的環境中打球真的很棒，希望能繼續在這裡、快樂地打棒球。

近本光司也非常感謝球團的肯定，自己雖然沒有留下特別驚人的成績，但也沒有缺席太多比賽，隨著年齡漸長，希望能持續保持穩定的表現，成為球隊永遠可以信任的選手。近本光司透露曾與隊友討論過，大家都有給他建議，但最終自己決定要留下來，他也坦言與球團的協商過程十分漫長，因為談了很多事情，不只是合約內容，也討論了球隊未來與方向。

31歲的近本光司在2018年選秀會以第一指名加盟阪神虎，新人年就獲得重用，以36盜首度勇奪央聯盜壘王，另外繳出9轟、42打點和打擊率0.271的成績，並以159安寫下央聯新人最多紀錄。

近本光司效力阪神這7年當中，曾6度入選明星賽，6度拿下央聯盜壘王，2021年以178安榮膺安打王的肯定，2023年幫助球隊摘下日本一，更勇奪日本大賽MVP的殊榮。近本光司本季出賽140場，繳出打擊率0.279、3轟、34打點、32盜的成績，連續4年奪下央聯盜壘王，生涯累積1093安打和200盜壘。

