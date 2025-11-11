少棒》第13屆威力盃 12/6開打

第13屆威力盃12/6開打。（記者林宥辰攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕2025花蓮台彩威力盃全國少棒賽，今年正式邁入13週年，主題為「威力少棒，揮出希望，洄瀾競技，實現夢想」，而本屆賽會將在12月6日於花蓮縣立棒球場開打，一連4天，12月9日舉行閉幕典禮，冠軍隊將獲得100萬的獎金，是台灣棒球年度最高獎金賞，吸引全台21縣市報名參賽。

回顧101年12月6日威力彩高達18.16億元彩金由三位幸運得主獲得，每位各得6.05億元，其中一位花蓮人得主，他拿出1.2億元，以公益信託方式，委託中國信託慈善基金會與花蓮縣政府，並指定花蓮縣體育會棒球委員會開辦了第一屆「花蓮台彩威力盃全國少棒賽」，比賽由各縣市組成菁英聯隊，且各縣市僅能派一隊參賽，於每年12月6日這週齊聚花蓮同場競技，共同享受打棒球的樂趣。

請繼續往下閱讀...

本屆賽事仍持續第一屆方式，由各縣市組成聯隊進行比賽，而各縣市隊伍，早都已經進行代表隊選拔，信心滿滿的要來花蓮，爭奪這一年一度的大賽獎金，其中奪下6次冠軍的桃園市、奪下3次冠軍2次亞軍的台東縣，都表示有信心再創佳績；至於地主隊，則是非常歡迎各隊好手到花蓮參加比賽，將會盡全力在鄉親父老面前尋求最佳表現。

來自全台21縣市22支隊伍參賽，獲得冠軍的隊伍將可獲得新台幣100萬元的高額獎金，其次分別是亞軍50萬元，季軍20萬元，殿軍10萬元，5-8名各5萬元，主辦單位希望明年能邀請到連江縣來參加，讓最後一塊參賽版圖得以完成。

而大會為了讓選手安心參賽，主辦單位特別提供隊職員選手村及贈送參賽球員紀念品及夜市抵用券、離島縣市更提供10萬元交通補助費，比賽期間更供應小選手們午餐以及交通車接駁的服務，另外還準備了花蓮伴手禮，希望小選手們來到花蓮，都能充分感受花蓮的好人情與好味道。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法