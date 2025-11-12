經典賽》無緣南韓隊？道奇工具人艾德曼動刀 不確定能否征戰WBC

道奇韓裔工具人艾德曼。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇韓裔工具人艾德曼（Tommy Edman）今年整季受到腳踝傷勢所苦，根據《The Athletic》道奇記者阿達亞（Fabian Ardaya）指出，道奇球團總管高梅茲（Brandon Gomes）表示，艾德曼將在下週動右腳踝手術，預計仍趕上明年春訓。

艾德曼去年季後以5年7400萬美元延長約續留道奇，今年4月遇到右腳踝發炎，被放進傷病名單，數週後重返賽場。但艾德曼8月份又因右腳踝傷勢進傷病名單，缺陣逾1個月的時間。

現年30歲的艾德曼本季例行賽出賽97場，交出13轟、49分打點，但打擊率2成25、整體攻擊指數（OPS）0.656都是生涯新低，加權得分創造值（wRC+）為81也是生涯最差。而艾德曼受到腳傷影響，整季只有4次盜壘嘗試是生涯最少，其中有3次盜壘成功。

艾德曼去年也受到手腕傷勢影響，整季例行賽只出賽37場，但他在國聯冠軍賽交出1轟、11分打點，其打擊率高達4成07，勇奪國聯冠軍賽MVP，最後也幫助道奇奪冠。艾德曼今年季後賽出賽16場，繳出2轟、8打點，打擊率2成22，為道奇2連霸做出貢獻。

此外，2026年經典賽將在3月開打，南韓隊與台灣隊、日本、捷克、澳洲同組。目前尚未確定艾德曼的手術，是否可能讓他無緣南韓隊。艾德曼曾在2023年代表南韓隊參加經典賽。

