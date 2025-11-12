MLB》工具人轉型蝴蝶球投手失敗 大谷翔平昔日天使好友宣布退休！

（左起）大谷翔平的天使前隊友佛列契宣布退休。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕昔日大谷翔平天使好友，31歲的工具人佛列契（David Fletcher）在轉往投手丘後發展不佳，在今天傳出將從大聯盟退休，結束7年生涯。

佛列契在2018年到2023年都效力於天使，累積534場出賽，打擊率2成77，攻擊指數0.682，生涯表現最佳的年份是2020年疫情年，該季他出賽49場，攻擊指數0.801，季末還拿到MVP選票，排名第17。2021年佛列契跟天使簽下5年2600萬美元合約，當中還有兩個選擇權，最高可以多拿1500萬美元。

2024年佛列契轉戰勇士後只在大聯盟出賽5場，更在小聯盟轉型成蝴蝶球投手，2024年出賽22場，主投100.0局，拿下3勝8敗，防禦率6.39，今年只在3A出賽1場，防禦率9.00，隨著勇士拒絕執行他2026年800萬美元的選擇權後，佛列契也選擇退休。

David Fletcher striking out the side on knuckleballs? David Fletcher striking out the side on knuckleballs!



The @Braves infielder's ERA over two @GoStripers appearances on the bump: 0.00 pic.twitter.com/wjboCDwItX — Minor League Baseball （@MiLB） May 16, 2024

