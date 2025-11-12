日職》可能離開火腿？前洋聯打擊王松本剛 傳巨人軍有興趣網羅

松本剛。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿32歲明星外野手松本剛今年例行賽交出打擊率1成88的低迷成績，他在季後行使國內自由球員權利測試身價。根據《日刊體育》報導，讀賣巨人有興趣網羅松本剛，將展開調查。

巨人軍今年的外野陣容不固定，洋砲卡貝吉（Trey Cabbage）出賽109場是全隊外野最多，整季貢獻17轟，不確定是否會續留；其次是36歲老將丸佳浩出賽81場，接著是出賽51場的若林樂人。由於巨人軍缺少右打的外野手，松本剛符合球隊補強重點。

日本火腿今年外野陣容，當家球星萬波中正本季先發鎮守110場是全隊外野最多，其次是出賽74場的水谷瞬、接著是出賽66場的快腿五十幡亮汰，松本剛今年只在外野出賽40場。火腿其他的外野手，還有以投手登錄的矢澤宏太，以及內野手出身的野村佑希、郡司拓也等人。

松本剛曾在2022年賽季以打擊率3成47摘得太平洋聯盟打擊王，該年獲選年度最佳九人。松本剛在2023年入選明星賽。

不過，松本剛今年例行賽出賽66場，交出7分打點，打擊率僅1成88，整體攻擊指數（OPS）為0.507是生涯最差。松本剛在日職打滾14年，累積14轟、平均打擊率2成65。

