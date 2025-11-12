自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》宇宙道奇不再砸錢搶塔克？ 美媒爆：球團恐走「權宜之計」

2025/11/12 08:23

塔克。（資料照）塔克。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕本季自由市場最大咖外野手塔克（Kyle Tucker），恰巧是世界冠軍道奇隊亟需補強的位置，《The Athletic》記者阿達亞（Fabian Ardaya）撰文透露球團補強方向。

上個賽季道奇爭取強打索托（Juan Soto）失敗，最終索托與大都會簽下7.65億美元的天價大約，而道奇對於外野的補強選擇以1700萬美元簽下康佛托（Michael Conforto），不料他高薪低能卻成為他最終評價，甚至沒有在任何一個季後系列賽被帶進名單當中。

道奇休賽季仍得尋求外野解方，塔克無疑是最佳解，不過阿達亞透露，根據多個消息來源指出，道奇有可能像去年一樣，在外野防區挑選過渡期的人選，或者考慮從內部尋求補強。其中一個選擇就是沃德（Ryan Ward），阿達亞認為，道奇上週意外地將這位上季在3A表現火燙的外野手放進40人名單。

阿達亞點名道奇陣中多位外野可能人選，目前最接近大聯盟的德寶拉（Josue De Paula）今年賽季上到2A，其餘還有霍普（Zyhir Hope）、昆特羅（Eduardo Quintero）、西羅塔（Mike Sirota），不過這些人明年球季可能都無法成為即戰力，因此27歲，即將成為小聯盟自由球員的沃德便被放進40人名單。

沃德。（資料照）沃德。（資料照）

今年賽季沃德在3A狂敲36轟，攻擊指數0.937，獲得太平洋海岸聯盟MVP，但他在防守面上有些疑慮，最近3個賽季都待在3A，在康佛托打擊如此差勁的情況下，道奇仍沒有把他升上大聯盟，此舉也增添了更多的問號。

不過在沃德被放進40人名單後，左打的他有望跟右打的卡爾（Alex Call）輪換，今年卡爾透過交易轉戰道奇，出賽38場敲出2轟，季後賽7場有3成64打擊率。

阿達亞後續點名其餘左外野選項，包含將動刀進行治療的艾德曼（Tommy Edman），或讓帕赫斯（Andy Pages）改打角落外野，若簽回赫南德茲（Kiké Hernández）的話也能讓他擔任左外野手的輪替陣容，自由市場上，像是貝德（Harrison Bader）、葛里遜（Trent Grisham）也是可能的選擇。或者透過交易市場找尋解方，像他們曾傳出想要守護隊的關（Steven Kwan）一樣。

但阿達亞認為，所有的選項都具有合理性與可行性，即便對於一支財力雄厚，希望尋求自1998到2000年的紐約洋基隊以來再次3連霸的道奇來說也是如此。或者，道奇可以做出他們完全有能力可以做到的舉動，那就是簽下塔克。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中