MLB》宇宙道奇不再砸錢搶塔克？ 美媒爆：球團恐走「權宜之計」

〔體育中心／綜合報導〕本季自由市場最大咖外野手塔克（Kyle Tucker），恰巧是世界冠軍道奇隊亟需補強的位置，《The Athletic》記者阿達亞（Fabian Ardaya）撰文透露球團補強方向。

上個賽季道奇爭取強打索托（Juan Soto）失敗，最終索托與大都會簽下7.65億美元的天價大約，而道奇對於外野的補強選擇以1700萬美元簽下康佛托（Michael Conforto），不料他高薪低能卻成為他最終評價，甚至沒有在任何一個季後系列賽被帶進名單當中。

道奇休賽季仍得尋求外野解方，塔克無疑是最佳解，不過阿達亞透露，根據多個消息來源指出，道奇有可能像去年一樣，在外野防區挑選過渡期的人選，或者考慮從內部尋求補強。其中一個選擇就是沃德（Ryan Ward），阿達亞認為，道奇上週意外地將這位上季在3A表現火燙的外野手放進40人名單。

阿達亞點名道奇陣中多位外野可能人選，目前最接近大聯盟的德寶拉（Josue De Paula）今年賽季上到2A，其餘還有霍普（Zyhir Hope）、昆特羅（Eduardo Quintero）、西羅塔（Mike Sirota），不過這些人明年球季可能都無法成為即戰力，因此27歲，即將成為小聯盟自由球員的沃德便被放進40人名單。

今年賽季沃德在3A狂敲36轟，攻擊指數0.937，獲得太平洋海岸聯盟MVP，但他在防守面上有些疑慮，最近3個賽季都待在3A，在康佛托打擊如此差勁的情況下，道奇仍沒有把他升上大聯盟，此舉也增添了更多的問號。

不過在沃德被放進40人名單後，左打的他有望跟右打的卡爾（Alex Call）輪換，今年卡爾透過交易轉戰道奇，出賽38場敲出2轟，季後賽7場有3成64打擊率。

阿達亞後續點名其餘左外野選項，包含將動刀進行治療的艾德曼（Tommy Edman），或讓帕赫斯（Andy Pages）改打角落外野，若簽回赫南德茲（Kiké Hernández）的話也能讓他擔任左外野手的輪替陣容，自由市場上，像是貝德（Harrison Bader）、葛里遜（Trent Grisham）也是可能的選擇。或者透過交易市場找尋解方，像他們曾傳出想要守護隊的關（Steven Kwan）一樣。

但阿達亞認為，所有的選項都具有合理性與可行性，即便對於一支財力雄厚，希望尋求自1998到2000年的紐約洋基隊以來再次3連霸的道奇來說也是如此。或者，道奇可以做出他們完全有能力可以做到的舉動，那就是簽下塔克。

