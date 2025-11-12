自由電子報
足球》C羅透露2026世界盃是最後一次參與 預計1、2年後將退休

2025/11/12 09:04

葡萄牙巨星「C羅」C.羅納度。（資料照，美聯社）葡萄牙巨星「C羅」C.羅納度。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕葡萄牙巨星「C羅」C.羅納度（Cristiano Ronaldo）今天接受美國媒體《CNN》專訪，透露2026年世界盃足球賽將是他最後一次參與世界盃舞台，這同時會是創紀錄的第6次世界盃之旅。C羅也提到預計1、2年後有可能退休。

2026年世界盃足球賽的參賽隊伍，將擴增至48隊是史上最大，從6月11日開始在美國、墨西哥、加拿大三地舉行。

現年40歲的C羅透過視訊接受《CNN》訪問，他表示，「我即將滿41歲，我認為這將是我參加大型賽事的最後時刻。」意指2026年世界盃將是C羅最後一次參加世界盃。

葡萄牙在2026年世界盃資格賽歐洲區F組，以3勝1和、積分10分居龍頭。葡萄牙本週將面對愛爾蘭、以及分組排名墊底的亞美尼亞，只要再拿到2分積分就能拿到2026世界盃門票。C羅在4場小組賽共踢進3球，生涯為葡萄牙在國際賽踢進143球。

「我很享受現在的時光，但當我說『很快』的時候，那真的會很快，因為我為足球付出一切。」C羅說，「我已經踢25年了，我做到一切，我在俱樂部和國家隊都締造許多紀錄，我真的感到自豪。所以讓我們享受當下、活在當下。」

談到職業生涯的結束，C羅表示，「老實說，我說的『很快』大概是指1、2年吧。」此外，生涯榮獲多座獎項的C羅，還沒有贏得世界盃冠軍。

C羅與阿根廷名將梅西（Lionel Messi）有望迎來生涯第6次的世界盃之旅，梅希將在明年世界盃期間滿39歲。不過，梅西近日受訪曾表示，尚未確定要參加2026世界盃。

