MLB》創大聯盟首見紀錄！守護者、釀酒人教頭最佳總教練二連霸

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟今天公布年度最佳總教練，美國聯盟由克里夫蘭守護者的教頭瓦格特（Stephen Vogt）獲選，而國家聯盟則是密爾瓦基釀酒人的總教練墨菲（Pat Murphy）拿下，連續兩年雙雙獲得此殊榮，也寫下大聯盟首見紀錄。

去年生涯首次執掌兵符的瓦格特，今年再度領軍卻遇到不小困難，除了陣中球星克拉賽（Emmanuel Clase）與歐提茲（Luis Ortiz）因涉賭無法出賽外，在7月份時一度落後龍頭多達15.5場的勝差，然而團隊在9月狂拉尾盤，單月打出19勝7敗的成績還反倒擠下老虎，以88勝74敗的成績稱霸美聯中區，上演史上最驚奇的逆轉秀，雖然最後在外卡系列賽仍不敵老虎，不過今年的守護者仍寫下十分精彩的賽季。

釀酒人在今年失去游擊強打阿德梅斯（Willy Adames）、終結者威廉斯（Devin Williams）後，直到5月下旬勝率仍低於5成，然而球隊隨後找回狀態，自美國時間5月25日到8月16日之間，一共達成了8連勝、11連勝與球隊紀錄的14連勝，最終例行賽以全大聯盟最優異的97勝65敗戰績收尾，但可惜在國聯冠軍系列賽遭到洛杉磯道奇橫掃，不過帶領球隊打下絕佳成績的總教練墨菲功不可沒。

去年瓦格特與墨菲皆於帶隊首年榮獲最佳總教練殊榮，今年兩位再度雙雙獲獎，也寫下大聯盟史上首對帶隊前兩年同時都拿下年度最佳教頭的總教練，除此之外，兩位也是繼2004-2005年勇士考克斯（Bobby Cox）與2020-2021年光芒凱許（Kevin Cash）後，再度有總教練拿下二連霸。

除了兩位得獎者外，大聯盟在台灣時間4日公布入圍者，包括紅人法蘭柯納（Terry Francona）、費城人湯姆森（Rob Thomson）、藍鳥施奈德（John Schneider）、與水手威爾森（Dan Wilson）皆有入選。

