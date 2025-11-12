自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》不願給今永昇太17億約、只提合格報價 小熊總管說明考量

2025/11/12 09:48

今永昇太。（資料照，法新社）今永昇太。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕芝加哥小熊在季後不執行球團選擇權，讓日籍投手今永昇太成為自由球員，小熊有給出1年2202.5萬美元的合格報價。小熊隊棒球營運總裁霍耶（Jed Hoyer）今天受訪表示，「我們非常重視昇太，他作為投手、隊友都非常出色。」

小熊隊在季後拒絕執行今永昇太3年總值5700萬美元（約新台幣17.8億）的球團選擇權，而今永也不行使2026年的1500萬美元球員選項，投入自由市場。今永昇太收到小熊1年2202.5萬美元的合格報價，將在美國時間11月18日前決定是否接受報價。

大聯盟今天在拉斯維加斯舉行總管會議，霍耶受訪說明今永昇太的狀況，「我不想完全關上那扇門，但最終我們認為球團選項不是正確的價值，他認為球員選項也不是正確的價值，這種情況有時候會發生。」

今永昇太本季例行賽先發25場，交出9勝8敗、防禦率3.73，共挨31發全壘打並列全大聯盟第四多，被打擊率2成18，每局被上壘率（WHIP）為0.99。其中，今永在明星賽後的13場先發，拿到3勝5敗、這段期間的防禦率是4.70。

到了季後賽戰場，今永昇太共2場出賽1場先發，吞下1敗、防禦率高達8.10。

今永昇太在2024年新人賽季交出15勝、防禦率2.91的優異成績，旅美首年就入選明星賽。

小熊隊棒球營運總裁霍耶。（資料照，法新社）小熊隊棒球營運總裁霍耶。（資料照，法新社）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中