MLB》不願給今永昇太17億約、只提合格報價 小熊總管說明考量

今永昇太。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕芝加哥小熊在季後不執行球團選擇權，讓日籍投手今永昇太成為自由球員，小熊有給出1年2202.5萬美元的合格報價。小熊隊棒球營運總裁霍耶（Jed Hoyer）今天受訪表示，「我們非常重視昇太，他作為投手、隊友都非常出色。」

小熊隊在季後拒絕執行今永昇太3年總值5700萬美元（約新台幣17.8億）的球團選擇權，而今永也不行使2026年的1500萬美元球員選項，投入自由市場。今永昇太收到小熊1年2202.5萬美元的合格報價，將在美國時間11月18日前決定是否接受報價。

大聯盟今天在拉斯維加斯舉行總管會議，霍耶受訪說明今永昇太的狀況，「我不想完全關上那扇門，但最終我們認為球團選項不是正確的價值，他認為球員選項也不是正確的價值，這種情況有時候會發生。」

今永昇太本季例行賽先發25場，交出9勝8敗、防禦率3.73，共挨31發全壘打並列全大聯盟第四多，被打擊率2成18，每局被上壘率（WHIP）為0.99。其中，今永在明星賽後的13場先發，拿到3勝5敗、這段期間的防禦率是4.70。

到了季後賽戰場，今永昇太共2場出賽1場先發，吞下1敗、防禦率高達8.10。

今永昇太在2024年新人賽季交出15勝、防禦率2.91的優異成績，旅美首年就入選明星賽。

小熊隊棒球營運總裁霍耶。（資料照，法新社）

