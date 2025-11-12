MLB》紅雀要交易艾倫納多與葛雷？總裁曝：持續探索任何可能

艾倫納多、葛雷。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟今日舉行總管會議，其中紅雀棒球事務總裁布魯姆（Chaim Bloom）針對陣中10屆金手套、8屆全明星三壘手艾倫納多（Nolan Arenado）與明星強投葛雷（Sonny Gray）提出看法，坦言他們會持續探索任何可能，幫助他們找到更適合他們的球隊。

目前34歲的艾倫納多今年受到傷勢困擾，整季出賽107場為生涯最低（撇除2020年縮水賽季的48場），打擊三圍.237/.289/.377，12發全壘打與52分打點，OPS+87。

今年季前持續傳出艾倫納多將被交易的消息，但最終仍留在紅雀，今天布魯姆在總管會議中再次提到這位10屆金手套得主，他說：「雖然艾倫納多在紅雀的表現非常出色，但我們都認為現在最好的做法是為他找到一支更適合他的球隊，我們和他都持續為這個目標努力中。」

不過艾倫納多因傷困擾，再加上年紀漸長，他要持續擔任球隊中每天出賽的三壘手可能性不大，《ESPN》指出，這可能會讓想延攬入隊的球隊有所顧慮。

除了艾倫納多外，強投葛雷也被視為可能交易出去的人選，幾天前剛過36歲生日的他，今年球季的成績有所退步，本季32場的出賽皆擔任先發，180.2局的投球送出201次三振，戰績14勝8敗，防禦率4.28，ERA+96。

葛雷穩定的出賽數是他較能吸引球隊的主要優勢，近3年都能有30場左右的出賽（2023與2024年分別有32場與28場），根據《ESPN》的消息，可能有不只1支球隊對他感興趣。

布魯姆表示，進入休賽季後葛雷對於交易的態度變得比較開放，「我們持續有在聆聽他的想法，他依舊是聯盟裡最優秀的投手之一。針對我們現在的處境以及長期的想法來看，我們認為某些做法可能可行，不過我們會持續探索任何可能性。」

