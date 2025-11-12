自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

健力世錦賽》謝宗庭、黃彥慈包辦3面金牌！我國已有6金6銀3銅入袋

2025/11/12 09:53

2025 年世界公開裝備健力錦標賽第2天賽事，謝宗庭在男子66公斤級硬舉項目，為我國再添1金。（運動部提供）2025 年世界公開裝備健力錦標賽第2天賽事，謝宗庭在男子66公斤級硬舉項目，為我國再添1金。（運動部提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕健力選手謝宗庭、黃彥慈在羅馬尼亞克盧日那波卡參加「2025年世界公開裝備健力錦標賽」展現卓越實力，於當地時間11月11日完成賽事，分別奪得男子組66公斤級硬舉以及女子組57公斤級臥舉、總和共3面金牌，賴清德總統在獲知喜訊後，於第一時間拍發賀電肯定選手優異的表現，並鼓勵我國代表隊選手持續奮戰，為自己及國家爭取最高榮耀。

「2025年世界公開裝備健力錦標賽」第2天的賽事，我國首先出戰的是男子組66公斤級的謝宗庭選手，他今年8月曾於成都世界運動會拿下健力男子輕量級銀牌，世運會結束後他仍持續投入訓練，在11日的賽事中，謝宗庭先是在蹲舉和臥舉項目分別以290公斤及215公斤拿下2面銀牌，在接下來的硬舉項目，謝宗庭成功舉起290公斤，一舉領先各國好手奪得硬舉項目金牌，為我國再添1金。

緊接著的女子57公斤級賽事，我國好手黃彥慈先是在蹲舉項目舉起212.5公斤；隨後在臥舉項目，黃彥慈憑著穩紮穩打的節奏，在第3次試舉成功舉起152.5公斤，力克美國好手強森（Kimberly Johnson）奪得臥舉項目金牌；最後登場的硬舉項目，黃彥慈先後舉起187.5公斤及192.5公斤，可惜在第3次試舉未能成功挑戰202.5公斤，硬舉項目以銀牌坐收；最後黃彥慈憑藉著優異的表現，以557.5公斤的成績奪得女子57公斤總和項目金牌，個人共收穫2金1銀。本屆健力世錦賽我國好手截至目前共獲得6金6銀3銅，在接下來的各組賽事仍有相當高的奪牌機會。

2025 年世界公開裝備健力錦標賽第2天賽事，黃彥慈在女子57公斤級臥舉、總和項目，為我國增添兩面金牌。（運動部提供）2025 年世界公開裝備健力錦標賽第2天賽事，黃彥慈在女子57公斤級臥舉、總和項目，為我國增添兩面金牌。（運動部提供）

黃彥慈在女子57公斤級硬舉成功舉起192.5公斤，最後在總和項目以557.5公斤奪得金牌。（運動部提供）黃彥慈在女子57公斤級硬舉成功舉起192.5公斤，最後在總和項目以557.5公斤奪得金牌。（運動部提供）

謝宗庭在男子66公斤硬舉項目成功舉起290公斤，擊退各國好手奪得金牌。（運動部提供）謝宗庭在男子66公斤硬舉項目成功舉起290公斤，擊退各國好手奪得金牌。（運動部提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中