健力世錦賽》謝宗庭、黃彥慈包辦3面金牌！我國已有6金6銀3銅入袋

2025 年世界公開裝備健力錦標賽第2天賽事，謝宗庭在男子66公斤級硬舉項目，為我國再添1金。（運動部提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕健力選手謝宗庭、黃彥慈在羅馬尼亞克盧日那波卡參加「2025年世界公開裝備健力錦標賽」展現卓越實力，於當地時間11月11日完成賽事，分別奪得男子組66公斤級硬舉以及女子組57公斤級臥舉、總和共3面金牌，賴清德總統在獲知喜訊後，於第一時間拍發賀電肯定選手優異的表現，並鼓勵我國代表隊選手持續奮戰，為自己及國家爭取最高榮耀。

「2025年世界公開裝備健力錦標賽」第2天的賽事，我國首先出戰的是男子組66公斤級的謝宗庭選手，他今年8月曾於成都世界運動會拿下健力男子輕量級銀牌，世運會結束後他仍持續投入訓練，在11日的賽事中，謝宗庭先是在蹲舉和臥舉項目分別以290公斤及215公斤拿下2面銀牌，在接下來的硬舉項目，謝宗庭成功舉起290公斤，一舉領先各國好手奪得硬舉項目金牌，為我國再添1金。

請繼續往下閱讀...

緊接著的女子57公斤級賽事，我國好手黃彥慈先是在蹲舉項目舉起212.5公斤；隨後在臥舉項目，黃彥慈憑著穩紮穩打的節奏，在第3次試舉成功舉起152.5公斤，力克美國好手強森（Kimberly Johnson）奪得臥舉項目金牌；最後登場的硬舉項目，黃彥慈先後舉起187.5公斤及192.5公斤，可惜在第3次試舉未能成功挑戰202.5公斤，硬舉項目以銀牌坐收；最後黃彥慈憑藉著優異的表現，以557.5公斤的成績奪得女子57公斤總和項目金牌，個人共收穫2金1銀。本屆健力世錦賽我國好手截至目前共獲得6金6銀3銅，在接下來的各組賽事仍有相當高的奪牌機會。

2025 年世界公開裝備健力錦標賽第2天賽事，黃彥慈在女子57公斤級臥舉、總和項目，為我國增添兩面金牌。（運動部提供）

黃彥慈在女子57公斤級硬舉成功舉起192.5公斤，最後在總和項目以557.5公斤奪得金牌。（運動部提供）

謝宗庭在男子66公斤硬舉項目成功舉起290公斤，擊退各國好手奪得金牌。（運動部提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法