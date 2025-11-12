自由電子報
體育 棒球 MLB

MLB》宇宙道奇看上2屆明星後援！在洋基大爆炸的他能否轉隊重生

2025/11/12 10:28

威廉斯。（資料照）威廉斯。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕道奇在今年血戰7場擊敗藍鳥，成為21世界第一支連霸成功的大聯盟球隊，休賽季他們傳出盯上前2屆霍夫曼獎得主，今年在洋基水土不服的變速球大師威廉斯（Devin Williams）。

道奇隊在上個休賽季大肆補強牛棚，以4年7200萬美元網羅左投史考特（Tanner Scott），再以1年1300萬美元簽下葉茲（Kirby Yates），結果史考特防禦率高達4.74，還未能在季後賽出陣；葉茲50場出賽防禦率5.23，甚至連季後賽名單都沒有進去。

不過道奇依舊倚靠著強大的先發戰力，以及靠佐佐木朗希從牛棚出發，甚至在世界大賽G7登板的6個投手當中有5個是先發投手，最終才艱辛擊敗藍鳥奪冠，也因此，道奇休賽季的主要目標便是補強牛棚。

《The Athletic》記者阿達亞（Fabian Ardaya）撰文指出，總管高梅茲（Brandon Gomes）證實球團可能會簽下一名後援投手，而根據消息來源指出，威廉斯就是人選之一。道奇在去年冬天曾打算透過交易網羅威廉斯，不過最終釀酒人選擇跟洋基交易，威廉斯甚至在加盟記者會上說：「我原本以為自己要去洛杉磯。」

本季威廉斯在洋基表現糟糕，防禦率4.79，不過他的投手獨立防禦率2.68，以及K/9值13.1證明他還是位有效率的投手。如今威廉斯將成為自由球員，且他還沒有收到合格報價，簽下他將不用付出選秀籤。阿達亞認為，雙方或許都對彼此展現出了一點興趣。

