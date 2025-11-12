MLB》重申不賣王牌史基斯！ 海盜總管：這個問題總是被問到...

史基斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕海盜本季例行賽打出71勝91敗排國聯中區墊底，但根據《ESPN》報導，海盜總管薛靈頓（Ben Cherington）今天受訪表明，不會交易23歲的當家王牌投手史基斯（Paul Skenes）。

今年進入大聯盟第2個賽季的史基斯，交出10勝10敗，防禦率僅1.97勇奪國聯防禦率王，共投187.2局賞216次三振，被打擊率僅1成99，每局被上壘率（WHIP）為0.95。史基斯也是今年國聯塞揚獎的熱門人選。

大聯盟今天舉行總管會議，薛靈頓受訪指出，經常收到其他球隊關於史基斯交易可能性的詢問，但每次談話都很簡短，「這個問題總是會被問到，而且總是很尊重。各隊都必須要問這個問題，我估計這種情況也不會停止。但我的回答始終如一。」

海盜隊視史基斯為球隊重建核心，希望力爭自2015年以來首次的季後賽戰場。薛靈頓指出，今年冬天球隊擁有更大的薪資空間來補強，優先要改善打線。

海盜隊打線在2025年的團隊得分583分是全大聯盟最少，球隊的加權得分創造值（wRC+）為82排全大聯盟倒數第二，團隊打擊率2成31排倒數第三。

「我相信我們的投手是優勢。」薛靈頓說，「這並不代表我們不想補投手，我們在投手方面仍會抓住機會，雖然還有一些投手層面的計畫，但得分能力是阻礙我們最大的問題，我們必須在這方面補強。」

