自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》對日職生涯246轟的村上宗隆有疑慮 傳響尾蛇對岡本和真有興趣

2025/11/12 11:45

岡本和真。（資料照，法新社）岡本和真。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕日職今年季後想挑戰大聯盟的打者，包含養樂多燕子25歲強打村上宗隆、以及讀賣巨人29歲球星岡本和真等人。日媒《Sponichi Annex》報導，根據球界相關人士透露，身為巨人軍主砲的岡本和真引起響尾蛇隊高度興趣。

大聯盟今天舉行總管會議，有球界相關人士指出，村上宗隆的防守和打擊的Contact能力，讓村上宗隆的評價變得很困難，因此有部分球隊把焦點轉向岡本和真，響尾蛇隊就是其中之一。

與村上宗隆不同，外界預期岡本和真的合約長度較短，薪資總額也較低，這對中等預算的球隊來說更具吸引力。美媒《The Athletic》曾預測，村上宗隆有望獲得8年1.585億美元合約（約新台幣49.5億約）。

響尾蛇目前的補強重點之一是右打的長打者，岡本和真符合這個需求。但也有一名消息人士指出，響尾蛇首要補強目標仍然是投手。

村上宗隆。（資料照，路透）村上宗隆。（資料照，路透）

村上宗隆曾在2022年締造單季56轟的壯舉，生涯在日職8年累積246轟，奪得三座中央聯盟全壘打王。村上宗隆今年出賽56場，仍交出22轟表現，貢獻47分打點，打擊率2成73；不過，村上宗隆的被三振率過高，本季共187個打數就吞64次三振，去年整季吞180次三振是全日職最多。

岡本和真曾三度奪央聯全壘打王，兩度獲央聯三壘金手套、以及1次獲央聯一壘金手套。岡本和真今年受到傷勢困擾，出賽69場繳出15轟、49分打點，打擊率3成27的成績，岡本和真在日職11年生涯累積248轟。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中