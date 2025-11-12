MLB》對日職生涯246轟的村上宗隆有疑慮 傳響尾蛇對岡本和真有興趣

岡本和真。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕日職今年季後想挑戰大聯盟的打者，包含養樂多燕子25歲強打村上宗隆、以及讀賣巨人29歲球星岡本和真等人。日媒《Sponichi Annex》報導，根據球界相關人士透露，身為巨人軍主砲的岡本和真引起響尾蛇隊高度興趣。

大聯盟今天舉行總管會議，有球界相關人士指出，村上宗隆的防守和打擊的Contact能力，讓村上宗隆的評價變得很困難，因此有部分球隊把焦點轉向岡本和真，響尾蛇隊就是其中之一。

與村上宗隆不同，外界預期岡本和真的合約長度較短，薪資總額也較低，這對中等預算的球隊來說更具吸引力。美媒《The Athletic》曾預測，村上宗隆有望獲得8年1.585億美元合約（約新台幣49.5億約）。

響尾蛇目前的補強重點之一是右打的長打者，岡本和真符合這個需求。但也有一名消息人士指出，響尾蛇首要補強目標仍然是投手。

村上宗隆曾在2022年締造單季56轟的壯舉，生涯在日職8年累積246轟，奪得三座中央聯盟全壘打王。村上宗隆今年出賽56場，仍交出22轟表現，貢獻47分打點，打擊率2成73；不過，村上宗隆的被三振率過高，本季共187個打數就吞64次三振，去年整季吞180次三振是全日職最多。

岡本和真曾三度奪央聯全壘打王，兩度獲央聯三壘金手套、以及1次獲央聯一壘金手套。岡本和真今年受到傷勢困擾，出賽69場繳出15轟、49分打點，打擊率3成27的成績，岡本和真在日職11年生涯累積248轟。

