MLB》隊史全壘打王「北極熊」明年再回歸？大都會總裁坦言要有點耐心

〔體育中心／綜合報導〕大都會今年前進季後賽失利，陣中一壘重砲「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）也再次投身自由市場，今天參與總管會議的棒球營運總裁史登斯（David Stearns）被問及是否會在爭取阿隆索的回歸，他則坦言這段休賽季需要有點耐心。

阿隆索在去年季後雖投入自由市場，不過今年季前仍選擇留在大都會，本季寫下連續兩年162場全勤出賽，繳出.272/.347/.524的打擊三圍，OPS+144的成績，目前生涯累計264發全壘打，成為隊史的全壘打王，打破「草莓先生」史卓貝瑞（Darryl Strawberry）高懸37年的紀錄。

大都會本季以83勝79敗結束球季無緣季後賽，阿隆索也再度成為自由球員，球團仍面臨與去年相同的處境，而談到阿隆索會不會回到母隊，史登斯則表示這段期間會需要多點耐心，「你當然會希望這個過程早早就有明確的方向，但有時候那並不現實。休賽季非常漫長，我們11月的時候都很興奮想要趕快開始動作並參加總管會議，但其實很多簽約都是在1到3月份才發生，甚至休賽季的範圍還延伸到了春訓，我們必須保持耐心，讓整個過程自然發展。」

不過史登斯仍被問到，若阿隆索並未重返大都會，球隊在一壘會有什麼樣的規劃，他雖有信心的表示球團能靈活應對，不過他再度強調現在仍是休賽季的初期，「我們有一些年輕球員值得更多機會，也還有可以在守備位置上做調整的球員，同時我們還會評估市場內的其他選手，但目前談這些都還太早，我們會觀察休賽季的進展，再依情況做決定。」

