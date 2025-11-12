MLB》藍鳥向費西亞致意舉動 道奇球迷齊捐230萬給多倫多病童醫院

費西亞。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇後援左投費西亞（Alex Vesia）因愛女逝世無法參加世界大賽，除了自家道奇選手，連藍鳥球員都在球衣繡上費西亞「51」的背號打氣聲援。不少道奇球迷近日在網路上發起善舉，多倫多病童醫院的發言人基奧維蒂（Sandra Chiovitti ）近日表示，道奇隊球迷們已經向醫院捐贈近7.5萬美元（約新台幣234萬元）。

道奇在今年世界大賽7場血戰擊敗藍鳥，成為21世紀首支二連霸球隊。不過，費西亞因家庭私事沒有參與世界大賽，他日前在社群媒體IG發文，透露愛女在美國時間10月26日前往天堂。

根據《多倫多星報》報導，藍鳥隊在美國聯盟冠軍賽擊敗水手後，當時逾150名藍鳥球迷捐款給西雅圖當地兒童醫院。而美國論壇網站Reddit的道奇隊頁面，在世界大賽結束後也發起捐款活動，有不少人是捐贈51美元，向藍鳥隊為費西亞聲援致敬。

道奇達成世界大賽二連霸。（歐新社）

在費西亞發出令人悲傷的消息後，多倫多病童醫院上週末收到的捐款激增。基奧維蒂指出，大約有1000名來自美國的捐款人，在世界大賽期間和賽事結束後向病童醫院捐款。這些捐款人提到訊息包含有藍鳥、道奇、費西亞，也有一些人表示自己是水手隊球迷。其中，有20名捐款人甚至成為每月定期捐款者。

近年來，北美體育圈逐漸興起一種風潮，就是向輸球的隊伍所在城市捐款。基奧維蒂說，醫院經常在季後賽期間收到職業運動球迷們的捐款，「但這次的捐款超乎我們的預期。」、「我們向費西亞一家人致以最深切的哀悼，對所有捐款者致以最誠摯的感謝。」

