自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》藍鳥向費西亞致意舉動 道奇球迷齊捐230萬給多倫多病童醫院

2025/11/12 12:58

費西亞。（資料照，美聯社）費西亞。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇後援左投費西亞（Alex Vesia）因愛女逝世無法參加世界大賽，除了自家道奇選手，連藍鳥球員都在球衣繡上費西亞「51」的背號打氣聲援。不少道奇球迷近日在網路上發起善舉，多倫多病童醫院的發言人基奧維蒂（Sandra Chiovitti ）近日表示，道奇隊球迷們已經向醫院捐贈近7.5萬美元（約新台幣234萬元）。

道奇在今年世界大賽7場血戰擊敗藍鳥，成為21世紀首支二連霸球隊。不過，費西亞因家庭私事沒有參與世界大賽，他日前在社群媒體IG發文，透露愛女在美國時間10月26日前往天堂。

根據《多倫多星報》報導，藍鳥隊在美國聯盟冠軍賽擊敗水手後，當時逾150名藍鳥球迷捐款給西雅圖當地兒童醫院。而美國論壇網站Reddit的道奇隊頁面，在世界大賽結束後也發起捐款活動，有不少人是捐贈51美元，向藍鳥隊為費西亞聲援致敬。

道奇達成世界大賽二連霸。（歐新社）道奇達成世界大賽二連霸。（歐新社）

在費西亞發出令人悲傷的消息後，多倫多病童醫院上週末收到的捐款激增。基奧維蒂指出，大約有1000名來自美國的捐款人，在世界大賽期間和賽事結束後向病童醫院捐款。這些捐款人提到訊息包含有藍鳥、道奇、費西亞，也有一些人表示自己是水手隊球迷。其中，有20名捐款人甚至成為每月定期捐款者。

近年來，北美體育圈逐漸興起一種風潮，就是向輸球的隊伍所在城市捐款。基奧維蒂說，醫院經常在季後賽期間收到職業運動球迷們的捐款，「但這次的捐款超乎我們的預期。」、「我們向費西亞一家人致以最深切的哀悼，對所有捐款者致以最誠摯的感謝。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中