自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

青春動滋券領用率不佳 運動部研議推出「運動幣」擴大年齡層

2025/11/12 11:48

運動部次長鄭世忠（中）答詢時表示，「青春動滋券」領取率確實不理想，目前正檢討轉型為「運動幣」，並考慮擴大適用對象與跨部會合作，推動全民運動。（記者劉信德攝）運動部次長鄭世忠（中）答詢時表示，「青春動滋券」領取率確實不理想，目前正檢討轉型為「運動幣」，並考慮擴大適用對象與跨部會合作，推動全民運動。（記者劉信德攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕立法院今召開教育及文化委員會第6次全體委員會議，運動部政務次長鄭世忠備詢時，立委萬美玲指出，「青春動滋券」領券人數逐年下降，成效不如預期。對此，鄭世忠回應，未來將轉型為「運動幣」，年齡層也會擴大，目前都在研議當中。

萬美玲指出，青春動滋券自112年開始推出，對象為16歲至22歲的學生族群為主，且屬於常態性發送，但僅限於「做運動」、「看比賽」。不過，領券率從112年的52%到去年下降到37%，截止今年10月為止，領券率更只剩33%，成效不彰，她也質疑為何會有這樣情況？

鄭世忠坦言，領券率確實不佳，但他認為，主要是因為學生族群因課業和經濟壓力，目前內部正在檢討且研議要將青春運動券轉型為「運動幣」，或是更進一步和其他部會合作；另外他也指出，未來除了16歲至22歲的學生族群，不排除將年齡層擴大到22歲以上民眾透過抽籤參與。

不過，萬美玲質疑，這樣會失去原本鼓勵年輕學子運動的意義，青春動滋券就不青春了，她也建議可以保留16歲至22歲的族群可參與的方式。鄭世忠也認同立委的建議，他強調，「目前運動幣都還在研議當中，但青春運動券領用率低也反映出全民運動需要大力推展，這是當設立全民運動署的用意。 」

青春動滋券領用率不佳 運動部研議推出「運動幣」擴大年齡層運動部次長鄭世忠。（記者粘藐云攝）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中