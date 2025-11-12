青春動滋券領用率不佳 運動部研議推出「運動幣」擴大年齡層

運動部次長鄭世忠（中）答詢時表示，「青春動滋券」領取率確實不理想，目前正檢討轉型為「運動幣」，並考慮擴大適用對象與跨部會合作，推動全民運動。（記者劉信德攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕立法院今召開教育及文化委員會第6次全體委員會議，運動部政務次長鄭世忠備詢時，立委萬美玲指出，「青春動滋券」領券人數逐年下降，成效不如預期。對此，鄭世忠回應，未來將轉型為「運動幣」，年齡層也會擴大，目前都在研議當中。

萬美玲指出，青春動滋券自112年開始推出，對象為16歲至22歲的學生族群為主，且屬於常態性發送，但僅限於「做運動」、「看比賽」。不過，領券率從112年的52%到去年下降到37%，截止今年10月為止，領券率更只剩33%，成效不彰，她也質疑為何會有這樣情況？

鄭世忠坦言，領券率確實不佳，但他認為，主要是因為學生族群因課業和經濟壓力，目前內部正在檢討且研議要將青春運動券轉型為「運動幣」，或是更進一步和其他部會合作；另外他也指出，未來除了16歲至22歲的學生族群，不排除將年齡層擴大到22歲以上民眾透過抽籤參與。

不過，萬美玲質疑，這樣會失去原本鼓勵年輕學子運動的意義，青春動滋券就不青春了，她也建議可以保留16歲至22歲的族群可參與的方式。鄭世忠也認同立委的建議，他強調，「目前運動幣都還在研議當中，但青春運動券領用率低也反映出全民運動需要大力推展，這是當設立全民運動署的用意。 」

運動部次長鄭世忠。（記者粘藐云攝）



