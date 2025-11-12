NBA》好慘！柯瑞回歸僅拿11分 勇士遭雷霆痛宰

柯瑞。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士今天作客雷霆，當家一哥柯瑞（Stephen Curry）歸隊，但他狀態尚未回到最佳僅拿下11分，而衛冕軍雷霆進攻多點開花，吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）攻下全場最高28分，率隊以126：102痛宰勇士，收下3連勝。

勇士一哥柯瑞先前因為生病休兵3場，今天歸隊加入客場之旅，首戰作客奧克拉荷馬，對決衛冕軍雷霆。

請繼續往下閱讀...

柯瑞今天在開賽率先發揮，有裡有外的攻勢助隊緊咬雷霆，但威廉斯（Jaylin Williams）、吉爾吉斯亞歷山大接力跳出得分，雷霆擴大領先。隨後輪到巴特勒發揮，他一人連拿5分帶起球隊攻勢，但雷霆很快反擊，首節打完雷霆暫時以34：25領先。

次節雷霆打出一波10：3攻勢擴大優勢，勇士新秀理查德（Will Richard）跳出得分扳回一城，但雷霆進攻多點開花，半場打完取得63：44領先。上半場吉爾吉斯亞歷山大包辦15分全場最高，勇士則沒有球員得分上雙，庫明加（Jonathan Kuminga）9分最高，柯瑞僅首節進帳7分，次節沒有分數入袋。

易籃後，雷霆一舉將領先擴大到超過30分，勝負也大致底定。雷霆今天5人得分上雙，吉爾吉斯亞歷山大繳出全場最高28分、11助攻，霍姆格倫（Chet Holmgren）23分、10籃板次之；勇士方面，庫明加拿下全隊最高13分，今天回歸的柯瑞狀態不理想，全場三分球5投1中僅拿11分，還吞下生涯首次惡意犯規。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法