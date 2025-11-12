自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》好慘！柯瑞回歸僅拿11分 勇士遭雷霆痛宰

2025/11/12 11:55

柯瑞。（法新社）柯瑞。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士今天作客雷霆，當家一哥柯瑞（Stephen Curry）歸隊，但他狀態尚未回到最佳僅拿下11分，而衛冕軍雷霆進攻多點開花，吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）攻下全場最高28分，率隊以126：102痛宰勇士，收下3連勝。

勇士一哥柯瑞先前因為生病休兵3場，今天歸隊加入客場之旅，首戰作客奧克拉荷馬，對決衛冕軍雷霆。

柯瑞今天在開賽率先發揮，有裡有外的攻勢助隊緊咬雷霆，但威廉斯（Jaylin Williams）、吉爾吉斯亞歷山大接力跳出得分，雷霆擴大領先。隨後輪到巴特勒發揮，他一人連拿5分帶起球隊攻勢，但雷霆很快反擊，首節打完雷霆暫時以34：25領先。

次節雷霆打出一波10：3攻勢擴大優勢，勇士新秀理查德（Will Richard）跳出得分扳回一城，但雷霆進攻多點開花，半場打完取得63：44領先。上半場吉爾吉斯亞歷山大包辦15分全場最高，勇士則沒有球員得分上雙，庫明加（Jonathan Kuminga）9分最高，柯瑞僅首節進帳7分，次節沒有分數入袋。

易籃後，雷霆一舉將領先擴大到超過30分，勝負也大致底定。雷霆今天5人得分上雙，吉爾吉斯亞歷山大繳出全場最高28分、11助攻，霍姆格倫（Chet Holmgren）23分、10籃板次之；勇士方面，庫明加拿下全隊最高13分，今天回歸的柯瑞狀態不理想，全場三分球5投1中僅拿11分，還吞下生涯首次惡意犯規。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中