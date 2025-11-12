網球》「陰影會一直跟著他」喬科維奇再談辛納禁藥爭議：他必須負責

辛納。（資料照）

〔記者盧養宣／綜合報導〕義大利好手辛納（Jannik Sinner）日前捲入禁藥事件，卻只禁賽3個月引發廣泛討論，塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）近日受訪時再被問及此事，坦言雖然相信辛納並非故意使用禁藥，「但他必須負起責任。」

辛納去年兩度被驗出極低濃度的禁藥反應，雖澄清是被手部傷口不慎用藥的團隊防護員在按摩身體時無意間污染，但除整起事件拖了5個多月才曝光外，在 WADA於9月向國際運動仲裁法院（CAS）上訴，要求最多兩年的禁賽後，最後卻達成和解，只需要禁賽3個月，讓他並未錯過任何一場大滿貫賽事。

喬科維奇近日作客英國知名主持人摩根（Piers Morgan）節目，尾聲被問起辛納的禁藥爭議，喬帥指出，這次的事件會對辛納的生涯產生永久的影響，「這個陰影會持續伴隨著他，可能會逐漸消逝，但不會永遠消失。」

主持人隨後問起喬科維奇「是否相信辛納」，他則回應，由於前教練皮亞提（Riccardo Piatti）也曾是辛納青少年時期的教練，兩人曾在義大利的網球學院一起練球，「我從他13、14歲時就認識他了，坦白說，我很喜歡他，他跟我以前一樣都是身材高瘦的球員，他待人真誠，而且也專注於想要成為最優秀的球員，我很喜歡這種心態，所以事件爆發時我滿驚訝的。」

喬科維奇表示，自己相信辛納不是故意的，但整件事件處理的方式有很多不恰當的地方，包括程序不透明、前後不一以及禁藥期剛好錯過大滿貫的比賽時間，他不諱言，辛納在這起事件中受到特別待遇，「我相信他不是故意的，但他責無旁貸，其他人遇到相同的狀況會被禁賽幾年，但他只有3個月，這是不對的。」

